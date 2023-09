Il nuovo State of Play sarebbe in arrivo: c'è un indizio da... Kojima

Sony si sta preparando a grandi cambiamenti, dopo il sorprendente addio di Jim Ryan, ma non intende rinunciare a sorprese e annunci videoludici: un nuovo sorprendente indizio ha già iniziato a stuzzicare la curiosità dei fan per un misterioso evento State of Play.

Il prossimo evento di casa PlayStation dovrebbe includere anche Hideo Kojima tra i suoi protagonisti, almeno in base a quanto trapelato da una sua foto ufficiale che lo mostra al lavoro sul montaggio di un trailer.

Se all'apparenza quella pubblicata sembra una normale foto del creator al lavoro, è un piccolissimo indizio che ha fatto drizzare le antenne alla community: facendo uno zoom sul monitor inquadrato sulla foto è possibile vedere il nome del file, che nella parte iniziale sembra essere chiamato proprio "State of Play".

IM NOT DELUSIONAL I SWEAR IT SAYS HERE STATE OF PLAY pic.twitter.com/HSCErkgzup — Napauleon (Taylor’s Version) (@ItzPaulHD_v1) September 27, 2023

Si tratta di una prova che potete eseguire anche voi stessi, facendo clic sulla foto originale e zoomando fino a provare a capire cosa ci sia effettivamente scritto come nome del file video.

Chiaramente è difficile sapere con certezza cosa ci sia effettivamente scritto, ma la dicitura State of Play sembra essere evidente: se fosse confermato, è possibile che nel nuovo evento vedremo anche qualche dettaglio in più sul sequel di Death Stranding (trovate la Director's Cut su Amazon).

Non possiamo che invitarvi a prendere il tutto con le dovute precauzioni in attesa di conferme ufficiali: continueremo a monitorare la situazione e vi terremo prontamente aggiornati in caso di ulteriori novità.

C'è da dire che l'ultimo evento è stato particolarmente recente, dato che lo scorso State of Play si è svolto il 14 settembre: se dovesse servirvi un piccolo ripasso, trovate tutti gli annunci e i trailer nel nostro recap.

Ricordiamo comunque che Hideo Kojima sta ancora lavorando anche a una nuova misteriosa esclusiva su Xbox: Phil Spencer ha chiarito che lo sviluppo continua a procedere come previsto.