Il nuovo horror dai creatori di Silent Hill 2 Remake presto in prova gratis

Layers of Fear è il prossimo titolo horror di Bloober Team, il quale promette di rilanciare il franchise a modo.

Gli autori di The Medium (lo trovate su Amazon) e che si occuperanno anche dell'imminente remake di Silent Hill 2 hanno infatti svelato che il nuovo capitolo di Layers of Fear è ormai quasi pronto per il lancio.

Il gioco, infatti, uscirà il prossimo giugno 2023, con tutto il suo carico di orrore e raccapriccio.

E se il nuovo horror in Unreal Engine 5 è sicuramente molto atteso dai fan, a quanto pare presto questi potranno provarlo gratuitamente.

Come riportato anche da VGC, infatti, Bloober Team ha annunciato l'intenzione di rilasciare una demo per PC di Layers of Fear la prossima settimana.

Questa sarà infatti disponibile su Steam dal 15 maggio e fino al 22 dello stesso mese, prima dell'uscita del gioco su PC, PS5 e Xbox Series X/S.

«Questa breve demo consentirà ai giocatori di immergersi nei primi minuti di gioco e di sperimentare il video cinematografico di apertura del gioco, che introduce la storia dello Scrittore, il protagonista finale», ha dichiarato Bloober.

Il titolo sarà ufficialmente disponibile dal prossimo giugno su PS5, Xbox Series X|S e PC: vi terremo prontamente informati sulle nostre pagine non appena scopriremo la data di uscita ufficiale.

Restando in tema, poche ore fa è stata resa disponibile un'altra demo gratuita, relativa a un survival horror tutto italiano ispirato ai Resident Evil moderni.

Ma non solo: Akira Yamaoka, il leggendario compositore di Silent Hill, ha annunciato la sua collaborazione con un nuovissimo horror in uscita.

Infine, c'è un horror in stile PS1 in uscita che non vi farà rimpiangere Silent Hill: stiamo parlando del promettente The Tartarus Key, un survival horror che sembra uscito direttamente dalla generazione della prima PlayStation anni '90.