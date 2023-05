Il compositore di Silent Hill è pronto a tornare in un nuovo horror

Studio QBD e Shiro Unlimited hanno annunciato una nuova importante collaborazione per Decarnation, un nuovo intrigante horror in uscita su PC e Switch: alcune delle tracce della colonna sonora saranno infatti composte da Akira Yamaoka.

Il compositore è noto al grande pubblico per aver realizzato la colonna sonora della serie Silent Hill, anche se recentemente aveva dato il suo contributo anche a The Medium (se siete interessati, lo trovate su Amazon).

Advertisement

Tramite un comunicato stampa arrivatoci dal team di sviluppo, apprendiamo che Akira Yamaoka ha composto ben 10 brani per questa nuova produzione, che sarà disponibile dal prossimo 31 maggio.

Il creative director di Decarnation, Quentin De Beukelaer, ha ammesso che è stato proprio Silent Hill ad ispirare lo sviluppo del gioco e la possibilità di avere Yamaoka come compositore rappresenta dunque «un onore enorme».

Anche il compositore non ha nascosto il suo entusiasmo per aver contribuito alle tracce musicali, soprattutto per via delle ispirazioni di questo nuovo horror:

«Sono lieto di aver potuto prendere parte allo sviluppo di Decarnation, che trae ispirazione da lavori che mi stanno estremamente a cuore, come "Moju: The Blind Beast" di Edogawa Rampo. È uno dei miei romanzi preferiti e ha ispirato molte delle mie creazioni personali. In diversi modi, Decarnation mi ricorda proprio quest'opera e ho sviluppato una connessione speciale con questo gioco. Spero davvero che ai giocatori piaccia come a me!»

Se siete curiosi di provare questa nuova opera horror prima dell'uscita, vi segnaliamo che su Steam è disponibile anche una demo gratuita, che potete scaricare al seguente indirizzo senza costi aggiuntivi.

Ricordiamo inoltre che Akira Yamaoka sarà coinvolto attivamente anche per la produzione del remake di Silent Hill 2, ma prima della sua uscita potremo ammirare le sue nuove composizioni nel nuovo horror di Studio QBD e Shiro Unlimited.

Al momento non sappiamo ancora quando uscirà il remake del secondo capitolo, ma l'ultimo aggiornamento segnalava che la produzione era semplicemente "in arrivo".