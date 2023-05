C'è un horror in stile PS1 in uscita che non vi farà rimpiangere Silent Hill

Armor Games Studios ha annunciato che pubblicherà l'avventura survival horror The Tartarus Key, sviluppata da Vertical Reach, in arrivo su PC tramite Steam nel 2022.

Considerando il ritorno in auge della saga horror Konami di Silent Hill (che potete recuperare anche nella Silent Hill HD Collection, disponibile su Amazon) è ovvio che qualcuno cerchi di rispolverare a suo modo le idee dei classici del passato.

The Tartarus Key si ispira a giochi come Alone In The Dark e Silent Hill e presenta anche alcuni elementi peculiari delle Escape Room. Poco sopra, trovate il trailer di annuncio.

Durante il gioco, i giocatori assumono il ruolo di Alex Young, una donna che si sveglia rinchiusa in un maniero e monitorata dalle telecamere.

La casa che saremo chiamati a esplorare è piena di tranelli e trappole mortali. Tuttavia, presto scopriremo che la ragazza non è l'unica ad essere rinchiusa nel maniero, visto che grazie a una radio portatile udiremo voci misteriose.

Per progredire nell'avventura, i giocatori dovranno quindi risolvere vari enigmi e capire come Alex si sia trovata in questa spiacevole situazione.

Il gioco avrà ben tre finali da scoprire, quindi i giocatori potranno rigiocare l'avventura più volte e cercare di fare nuove scelte che modifichino l'epilogo.

«Stiamo lavorando sodo alla realizzazione di The Tartarus Key e speriamo che vi piaccia la sua miscela di vibrazioni autentiche ed enigmi», hanno dichiarato Leonor Parra e Kevin Colegate del team di sviluppo Vertical Reach.

Il gioco, com'è chiaro, offre una grafica ispirata ai classici horror dell'era PlayStation, così come gli enigmi sono impostati proprio alla stregua dei classici del genere a 32-bit.

