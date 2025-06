Come avevamo già avuto modo di anticiparvi sulle nostre pagine, Sony nelle scorse ore ha confermato un nuovo interessante appuntamento con State of Play, l'evento PlayStation che ci farà scoprire tante novità in arrivo su PS5.

L'annuncio ufficiale non ci ha purtroppo dato alcun tipo di anticipazione sui giochi che vedremo all'interno dello show, ma Sony ha confermato che questo appuntamento ci permetterà di vedere da vicino «le notizie e gli aggiornamenti sui giochi imperdibili in arrivo su PS5» (console che trovate in offerta su Amazon).

Potremo dunque aspettarci una serata ricca di annunci per i fan PlayStation, dato che Sony ha già confermato che l'evento durerà all'incirca 40 minuti complessivi.

Lo State of Play sarà visibile in diretta oggi 4 giugno alle ore 23.00 italiane: sulla scia dei precedenti appuntamenti, gli utenti italiani dovranno prepararsi adeguatamente a una lunga notte.

L'evento sarà disponibile sia su YouTube che su Twitch, ma Sony ha già confermato che non è prevista alcuna traduzione in italiano: lo State of Play verrà dunque trasmesso solo in lingua inglese.

Potete scegliere di vederlo anche all'interno di questa stessa notizia, tramite il video che troverete allegato in embed qui di seguito:

Non dovete fare altro che dirigervi su questa pagina pochi minuti prima dell'inizio dello show, che vi ricordo ancora una volta essere previsto alle 11 di sera odierne, per poi godervi comodamente lo show in diretta.

Come scrivevamo in precedenza, attualmente non abbiamo purtroppo alcuna anticipazione ufficiale sui videogiochi che potremo aspettarci di vedere durante l'evento.

Tuttavia, Sony ha aggiunto che durante lo State of Play vedremo «una serie di grandi titoli da creatori di tutto il mondo»: una premessa che carica ovviamente le aspettative per quello che dovrebbe essere uno show molto interessante, nella settimana della Summer Game Fest.

Naturalmente anche la redazione di SpazioGames.it seguirà con attenzione l'evento: vi terremo prontamente aggiornati con il nostro immancabile recap e con tutte le notizie più interessanti provenienti dallo State of Play.