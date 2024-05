Il nuovo gioco gratis PS5 dagli autori di Genshin Impact ha una data d'uscita

HoYoverse ha confermato la data d'uscita ufficiale di Zenless Zone Zero, nuovo ambizioso free-to-play con un'ambientazione urban fantasy mista al cyberpunk.

Il team cinese si è ormai imposto sul mercato soprattutto grazie al fenomeno Genshin Impact (trovate tanti prodotti dedicati su Amazon), raccogliendo però anche consensi importanti con il più recente Honkai: Star Rail.

HoYoverse vuole ancora una volta stupire i suoi fan con un'impostazione di gioco diversa: dopo aver svolto alcuni best ad accesso chiuso, ai quali ha preso parte anche la nostra redazione, oggi gli sviluppatori hanno finalmente svelato la data d'uscita ufficiale.

E c'è una notizia importante per i fan su PS5: a differenza di quanto accaduto con i precedenti giochi, la data sarà identica non solo per PC e dispositivi mobile, ma anche per PS5 con cross-play e cross-save integrato.

L'appuntamento è stato fissato ufficialmente al prossimo 4 luglio 2024, giornata in cui sarà possibile scaricare Zenless Zone Zero sui vostri dispositivi preferiti: nel caso delle versioni PS5, potete già pre-ordinare una speciale edizione di lancio con alcuni contenuti aggiuntivi al seguente indirizzo.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Se non siete interessati a questo pacchetto, ovviamente non avete nulla di cui preoccuparvi: proprio come già accaduto per Genshin Impact e Star Rail, anche questo nuova produzione sarà disponibile in forma totalmente gratuita, senza dover spendere nemmeno un centesimo.

Il lancio simultaneo su console sembrava una possibilità concreta, dopo i beta test avviati su PS5 nelle scorse settimane, ma i fan saranno certamente felici di non dover aspettare ulteriormente per godersi la nuova produzione HoYoverse su console. A parte l'attesa per la data d'uscita vera e propria, ovviamente.

Potete dunque iniziare ad appuntare questa data sul vostro calendario ed effettuare le pre-registrazioni sul sito ufficiale, così da garantire lo sblocco di ulteriori ricompense gratuite aggiuntive al lancio.

Sarà interessante scoprire se Zenless Zone Zero riuscirà a rivelarsi un successo come i precedenti titoli di HoYoverse: basterebbe anche solo arrivare vicino ai livelli di Star Rail, che ha sorpreso tutti guadagnando addirittura 100 milioni di dollari in meno di un mese.