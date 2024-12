Il nuovo gioco di Naughty Dog avrà un pezzo di God of War

Naughty Dog infoltisce le sue fila con il direttore artistico di God of War Ragnarok, che ha annunciato di essere entrato nelle fila dello studio autore di Uncharted e The Last of Us (lo trovate su Amazon).

Rafael Grassetti, noto per il suo ruolo di art director in God of War Ragnarok, lo ha detto poche ore fa in un post sulla piattaforma X, dicendo di aver iniziato un "nuovo capitolo" della sua carriera presso Naughty Dog.

Il messaggio, accompagnato da un'immagine del logo dello studio, suggerisce che Grassetti sarà coinvolto in uno dei prossimi progetti dello sviluppatore, anche se al momento non ci sono dettagli ufficiali.

Del futuro di Naughty Dog si sa pochissimo, se non per il presunto nome in codice del prossimo progetto che sarebbe emerso di recente per poterci un po' di materiale su cui speculare.

Chiss che il nuovo ruolo di Grassetti non lo porti proprio a lavorare sul misterioso titolo di cui Neil Druckmann ha accennato recentemente, in sviluppo dal 2020, oppure a qualcosa di completamente nuovo in sviluppo presso Naughty Dog.

Grassetti porta con sé un notevole curriculum nel settore videoludico. Oltre al lavoro su God of War del 2018 e il suo acclamato sequel, ha collaborato a progetti di rilievo come Mass Effect 3, Assassin's Creed Origins e The Witcher 2: Assassins of Kings.

Considerando il suo talento e la sua esperienza, il contributo di Grassetti promette di arricchire ulteriormente l'eredità artistica di uno degli studi più celebri del panorama videoludico.

Raf Grassetti era anche entrato nelle fila degli studi di sviluppo di Netflix ma, dopo gli ultimi licenziamenti, evidentemente l'artista ha deciso di proseguire la sua carriera altrove.

Parlando di God of War, invece, c'è ancora tanto silenzio per quanto riguarda il proseguimento delle avventure di Kratos, nonostante gli ultimi indizi emersi online.