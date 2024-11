Novità su God of War? Ci sono brutte notizie

Il noto doppiatore di Kratos, Christopher Judge, sembrava aver rivelato durante una diretta streaming che nei prossimi due settimane verranno fatti nuovi annunci riguardanti God of War.

Da mesi i fan della serie di God of War (che trovate su Amazon) bramano il ritorno del guerriero di Sparta.

Vero anche che nelle scorse settimane si era vociferato il ritorno di titoli come God of War, God of War II, God of War: Chains of Olympus e God of War: Ghost of Sparta.

L'anticipazione di Judge ha alimentato le speculazioni dei fan sul futuro del franchise di God of War, ma a quanto pare si è trattato di un enorme fraintendimento.

Sui social Judge ha dichiarato: «Non è assolutamente vero! Non si può fare un teaser su qualcosa di cui non si sa nulla. Farò degli annunci nel prossimo futuro, ma posso garantire che nessuno di questi riguarderà il nostro amato God of War. Sono in attesa di aggiornamenti proprio come tutti gli altri»

Sono passati oltre due anni dall'uscita dell'ultimo capitolo della serie, e i giocatori sono ansiosi di ricevere aggiornamenti su un eventuale sequel o su altri progetti correlati.

Tra le ipotesi più accreditate c'è proprio quella di un remaster della trilogia greca originale, che potrebbe essere annunciato ufficialmente da Sony Santa Monica Studio.

Un ritorno alle origini della saga permetterebbe ai nuovi fan di riscoprire le radici del personaggio di Kratos e la sua evoluzione nel corso degli anni.

Non è chiaro se gli annunci anticipati da Judge sarebbero potuti avvenire durante un evento specifico. I The Game Awards sono previsti per il 12 dicembre, ma è improbabile che vengano scelti come palcoscenico per queste rivelazioni.

Più plausibile l'ipotesi di un nuovo State of Play organizzato da Sony nelle prossime settimane.

Oltre al possibile remaster della trilogia greca, i fan sperano in novità riguardanti il prossimo capitolo principale della saga di God of War. Tuttavia, potrebbe essere ancora prematuro per dettagli concreti su un nuovo gioco.

L'attesa in ogni caso cresce tra i fan del franchise, che si augurano di ricevere presto informazioni ufficiali sul futuro di una delle saghe più amate del mondo.

Resta da vedere se le anticipazioni ora smentite di Christopher Judge non si concretizzeranno in ogni caso in annunci in grado di soddisfare le aspettative della community.

Restando in tema, di recente ho messo alla prova la versione PC di God of War Ragnarok, seconda ed epica avventura di Kratos e Atreus: leggi la recensione!