Il nuovo gioco di Game of Thrones è in prova gratis

Oggi segna una data importante per tutti gli appassionati di Game of Thrones (o Il Trono di Spade, che dir si voglia): la demo gratuita di Game of Thrones: Kingsroad è finalmente disponibile.

Il gioco, un'avventura RPG che immerge i giocatori nel mondo ricco e dettagliato di Westeros, è pronto a dare un'anteprima entusiasmante di ciò che ci attende nella versione completa.

In Game of Thrones: Kingsroad, l'open world di Westeros è a disposizione. Dalle città come Approdo del Re fino alle terre selvagge ai piedi della Barriera, il gioco promette di far vivere ai giocatori un'esperienza visiva affascinante, ricca di paesaggi e scenari ben noti ai fan della serie (che trovate su Amazon).

I dettagli sembrano molto accurati e fedeli all'universo de Il Trono di Spade, permettendo di immergersi completamente in una delle terre più affascinanti della storia fantasy.

La demo (che trovate qui) ìvi permette di iniziare a scrivere il vostro retaggio come un figlio illegittimo della Casa Tyre, una nobile casata minore del Nord.

Il vostro compito sarà quello di ristabilire l'onore e la potenza della casata. Tra alleanze politiche e lotte di potere, dovrete affrontare sfide decisamente complesse mentre i Guardiani della Notte si preparano all'imminente invasione degli Estranei.

Schivate, parate e scontri con la spada saranno al centro dell'azione, con la possibilità di analizzare i tuoi nemici e scegliere la giusta strategia per ogni incontro.

Ma non solo: nella demo, i giocatori potranno unirsi in sessioni cooperative in tempo reale per sconfiggere creature e raccogliere ricompense generose, creando equipaggiamento di qualità. Un’aggiunta che arricchisce l’esperienza di gioco, offrendo la possibilità di affrontare minacce epiche insieme ad altri lord.

Insomma, la demo di Game of Thrones: Kingsroad è una vera e propria anteprima di ciò che ci aspetta nel gioco completo.

E se vi va, non dimenticate anche che da ore potete provare gratis sia il prologo di Gothic 1 Remake che la demo di The House of the Dead 2 Remake.