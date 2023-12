Il nuovo gioco degli autori di Ori vuole «reinventare il genere» degli action RPG

La presentazione di No Rest for the Wicked, durante la nottata dei The Game Awards, non è di certo passata inosservata. Ad ambientazione medievaleggiante, il gioco colpisce prima di tutto perché è una nuova opera di Moon Studios, team già autore degli amati Ori and the Blind Forest e Ori and the Will of the Wisps.

Questa volta, però, i toni sono completamente diversi – e anche le ambizioni guardano a un pubblico diverso: parliamo infatti di un action RPG piuttosto cruento, come ce lo ha descritto il publisher Private Division, che vuole addirittura «reinventare il genere». Un compito non proprio banale.

Advertisement

È l'anno 841 e, dopo la morte di re Harol, è il presuntuoso e giovanissimo figlio Magnus a ereditarne la corona. Non all'altezza del suo nuovo incarico, Magnus non è l'unica sventura che capita agli abitanti del regno, che devono vedersela con il ritorno della Pestilenza – che non si vedeva da mille anni.

Una piaga che è un'occasione per Seline, la madrigale della chiesa, che pensa si tratti di un buon momento per dare prova della sua fedeltà al suo dio.

In questo contesto politico pieno di contrasti, i giocatori vestiranno i panni di uno dei Cerim, dei guerrieri sacri che hanno votato la loro vita alla sconfitta della Pestilenza.

Uno scopo tutt'altro che facile, però, considerando l'impatto che questa ha sulle persone e la polveriera politica che è diventata l'isola di Sacra, che state cercando di salvare.

Per quanto riguarda il gameplay, gli sviluppatori hanno anticipato che verterà su «brutali combattimenti di precisione». Ci sono stati così descritti:

«Affina le abilità di combattimento con un sistema che ti sfida a compiere azioni pensate e strategiche. Affronta creature raccapriccianti, soldati nemici e temibili boss in combattimenti tesi e cruenti. Senti il peso e la velocità di ogni arma eseguendo serie di mosse specifiche. Incanta gli armamenti con le rune, realizza armature rare e crea personaggi su misura per il tuo stile di gioco».

A questi combattimenti, il gioco affianca anche dei momenti più calmi, di pausa dagli scontri: sarà infatti possibile recarsi nella città di Sacrament, acquistare una propria tenuta e arredarla a piacimento, coltivare la terra e interagire con cittadini e commercianti, nel tentativo di riportare il centro abitato al suo antico splendore e di ottenere preziose risorse per diventare più forti.

È anche prevista la possibilità di condividere online il proprio mondo e di giocare con fino a tre amici nella modalità cooperativa online della campagna.

Infine, anche la direzione artistica – da sempre marchio di fabbrica di Moon Studios – vuole avere un impatto forte sui giocatori, con lo scopo di dare grande attenzione a ogni dettaglio, un po' come abbiamo apprezzato in Ori. Potete averne un assaggio nelle immagini che accompagnano questo articolo.

Atteso su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, ci viene confermato che No Rest for the Wicked avrà i sottotitoli in italiano e sarà doppiato in inglese. Al momento non ha ancora una data di lancio, ma lo terremo d'occhio per voi: scopriremo qualcosa di più il prossimo 1 marzo.