Il nuovo gioco degli autori di Days Gone appare online

La fine del franchise di Days Gone è stata un duro colpo per i fan PlayStation, ma Bend Studio sembra stia davvero lavorando a una nuova IP.

Come riporta Wccftech, infatti, il nuovo progetto di Bend Studio sembra essere un titolo live-service con elementi di open-world simili a quelli visti in Days Gone (lo trovate su Amazon).

Anche se i dettagli sono ancora scarsi, alcune offerte di lavoro e screenshot pubblicati online suggeriscono che il gioco potrebbe seguire una struttura simile a quella del precedente titolo, ma con un'impronta differente.

Altre possibili conferme arrivano dal portfolio di un UI designer che ha lavorato con Bend Studio fino a marz0 2024, dal quale emergono dei concept per un progetto videoludico in lavorazione all'interno dell'azienda.

Dall'elaborazione dell'artista si può intuire che l'estetica del videogioco potrebbe essere in stile miiltare con un feeling futuristico. Le immagini non mostrano molto, se non alcuni elementi dell'interfaccia utente e alcune armi che i giocatori potrebbero utilizzare. Sono apparse anche immagini del mondo di gioco, ma ancora in fase di sviluppo e non sufficientemente definitive.

Tuttavia, al momento si tratta di pura speculazione, e non è ancora chiaro se queste informazioni siano effettivamente rilevanti per il gioco in fase di sviluppo.

Sony non sembra voler investire moltissimo su Bend Studio, almeno in questo momento, e la speranza è che gli autori di Days Gone possano tornare presto sulle scene con una nuova creazione. Nella speranza che il prossimo annuncio non sia davvero una rimasterizzazione del primo capitolo, come ipotizzato tempo fa.

Sarà interessante anche capire se davvero Bend Studio stia lavorando a un live service game, visto ciò che è accaduto di recente nell'ecosistema PlayStation. Se il progetto farà la fine di Concord, recentemente commentato negativamente anche dagli autori di Marvel Rivals, sarebbe un vero problema per lo studio e Sony.