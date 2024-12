Sony sta ignorando Bend Studio e Days Gone

Il director di Days Gone, John Garvin, non ha nascosto il suo disappunto riguardo al fatto che Bend Studio sia stato escluso dal trailer del 30° anniversario di PlayStation, nonostante il suo contributo alla storia della console.

Il video tributo di due minuti, intitolato "Thank You", presenta una serie di giochi celebri, tra cui Bloodborne, ma Garvin ha fatto notare che non vi è traccia di Days Gone (gioco che trovate su Amazon) o di altre opere di Bend Studio.

Sebbene il trailer non menzioni alcun gioco di Bend Studio, va detto che è un tributo di breve durata e che Sony non avrebbe potuto includere ogni singolo titolo importante.

Inoltre, il trailer non si concentra esclusivamente sulle esclusive PlayStation, ma include anche molti giochi multiplatform.

Garvin aveva già suscitato polemiche lo scorso settembre quando si era lamentato del fatto che il protagonista di Days Gone, Deacon St. John, fosse stato ridotto a promuovere altri giochi in Astro Bot, un titolo che include personaggi di molteplici franchise, sia esclusivi PlayStation che non.

Deacon è infatti solo uno dei tanti camei inclusi nel divertente platform Sony, da Kratos di God of War a Nathan Drake di Uncharted, passando anche per alcuni personaggi Xbox.

Nonostante le critiche pubbliche, Bend Studio sembra in ogni caso aver deciso di concentrarsi su altro, lavorando silenziosamente su una nuova IP, che al momento non è stata rivelata.

Questo segno di disaffezione verso il continuo dibattito su Days Gone suggerisce che lo studio stia cercando di guardare avanti e costruire una nuova identità.

Distaccarsi da discussioni sterili è una scelta che potrebbe pagare, ma resta il fatto che un pizzico in più di riconoscimento per Days Gone ci stava tutto.

Un'occasione sprecata, per non parlare di quel sequel che, a quanto pare, non vedrà mai la luce.