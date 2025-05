Il nuovo gioco dal creatore di GTA ci farà dimenticare il rinvio di GTA 6?

Il 10 giugno segnerà il debutto su PC di MindsEye, il nuovo gioco single-player narrativo sviluppato da Build A Rocket Boy, lo studio fondato da Leslie Benzies, ex figura chiave di Rockstar Games.

Il titolo si presenta come un’avventura d’azione in terza persona dal taglio cinematografico, ma a un mese dall’uscita ufficiale non è ancora stato pubblicato un trailer di gameplay vero e proprio. Un’assenza quantomeno sospetta.

A colmare questa lacuna ci ha pensato il canale YouTube Punish, che ha pubblicato un video di 9 minuti, di cui i primi tre mostrano finalmente un assaggio concreto di gioco.

Il resto del filmato è una raccolta dei trailer diffusi finora, messi insieme per allungare il minutaggio.

Nel gioco vestiremo i panni di Jacob Diaz, un ex soldato affetto da amnesia e flashback, a causa di un impianto neurale misterioso.

Le missioni che ci attendono ci porteranno a svelare oscuri segreti, tra robot autonomi, esperimenti scientifici folli, megacorporazioni spione, governi corrotti e un esercito fuori controllo.

Insomma, una premessa che strizza l’occhio a Watch Dogs, Deus Ex e persino GTA 5 (che trovate su Amazon), ma con ambizioni da thriller sci-fi.

Nel breve filmato trapelato si possono vedere sequenze di guida e combattimenti con visuale sopra le spalle. La guida sembra “ok”, mentre l’IA nemica pare disastrosa, con comportamenti illogici e prevedibili.

Anche le animazioni di corsa sono particolarmente grezze, quasi dilettantesche, con movimenti legnosi e poco credibili.

Si ipotizza che il filmato mostri una build beta, ma a un mese dal lancio questo potrebbe non essere un buon segnale. Se si tratta davvero di una versione quasi finale, MindsEye rischia seriamente di arrivare sul mercato in condizioni tutt'altro che ottimali.

A rendere la situazione ancora più delicata c’è il prezzo: 59,99 euro. Una cifra che impone standard qualitativi elevati.

Sinceramente, il progetto mi incuriosisce per il background del team e per l’ambientazione, ma la mancanza di comunicazione chiara a così poco dall’uscita è preoccupante.

Se MindsEye vuole davvero competere nel panorama AAA, anche considerando il rinvio di GTA 6, dovrà fare molto di più che promettere. Al momento, sembra un gioco che punta in alto ma rischia di cadere rovinosamente.