Il nuovo gioco dal "papà" di GTA sarà come una serie Netflix

L'imminente thriller d'azione MindsEye promette di rivoluzionare l'esperienza di gioco lineare, offrendo una narrazione così avvincente da essere paragonata a una maratona delle migliori serie Netflix.

Sviluppato da Build a Rocket Boy sotto la guida di Leslie Benzies, veterano della serie Grand Theft Auto (che trovate su Amazon), il titolo ci trasporta in un inquietante futuro distopico dove intelligenza artificiale, sperimentazione tecnologica e potere militare incontrollato definiscono ogni aspetto della società.

Nei panni dell'ex soldato Jacob Diaz, dotato dell'impianto neurale che dà il nome al gioco, i giocatori esploreranno la città fittizia di Redrock, ambientata in una versione alternativa e futuristica dell'America.

Contrariamente alle aspettative generate dal curriculum del suo creatore, MindsEye non proporrà un'esperienza open-world tradizionale.

Adam Whiting, assistente alla direzione del gioco, ha chiarito in un'intervista a Edge che si tratta di un gioco d'azione lineare con un approccio che definisce una sorta di "falso mondo aperto" o, con un gioco di parole, un mondo "faux-pen".

Questa scelta rappresenta una deviazione significativa dalle opere precedenti di Benzies, che ha prodotto titoli della serie GTA caratterizzati da ampie mappe esplorabili.

Sebastian Livall, direttore artistico del progetto, ha sottolineato l'attenzione dedicata alla profondità dell'ambientazione. «Abbiamo cercato di costruire un mondo ricco di dettagli, e i marchi e le corporazioni sono stati uno strumento chiave per raggiungere questo obiettivo», ha spiegato.

La narrazione si preannuncia come l'elemento trainante dell'esperienza di gioco. Secondo Livall, la progressione è stata concepita per risultare coinvolgente come «leggere i capitoli di un libro o, per fare un esempio più contemporaneo, fare binge-watching della tua serie Netflix preferita, passando da un episodio all'altro». Questa enfasi sulla componente narrativa suggerisce un'esperienza fortemente guidata e cinematografica.

I giocatori non dovranno attendere molto per mettere le mani su questo titolo. MindsEye è previsto per l'estate 2025 su PlayStation 5, Xbox Series X e PC, anche se la data di lancio esatta non è ancora stata annunciata.

Chissà se il gioco riuscirà a rivaleggiare con GTA 6, titolo che a quanto pare non vuole fare concorrenza... agli indie.