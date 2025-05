Il nuovo gioco dagli autori di Castlevania presto in prova gratis

Blades of Fire, il prossimo titolo sviluppato da MercurySteam – lo stesso studio dietro Metroid: Samus Returns e Castlevania: Lords of Shadow – avrà presto una demo gratuita disponibile sul PS Store.

Pubblicato da 505 Games, il gioco uscirà ufficialmente il 22 maggio, ma i giocatori potranno provarlo in anteprima grazie a una versione di prova gratuita, accessibile a tutti.

A differenza di molte demo rilasciate di recente, questa non sarà vincolata a un abbonamento PS Plus Premium (potete abbonarvi con le gift card scontate su Amazon), permettendo a qualsiasi utente PS5 di scaricarla e testare il gioco.

Al momento non è stata comunicata una data precisa per la pubblicazione della demo, ma è confermato che sarà disponibile prima del lancio ufficiale.

In Blades of Fire vestiremo i panni di Aran de Lira, primogenito del Reggente, impegnato in un’avventura che promette un mix di combattimenti frenetici, esplorazione e narrativa densa di mistero.

Il titolo è progettato con supporto per PS5 Pro, per garantire una resa grafica ottimizzata e prestazioni al top.

Il gioco è attualmente in preordine sul PlayStation Store al prezzo di 59,99 euro, con uno sconto del 10% riservato agli abbonati PS Plus, indipendentemente dal livello di sottoscrizione. Non è ancora chiaro se il titolo sarà disponibile anche in streaming per gli utenti Premium della console Sony.

MercurySteam ha dimostrato più volte di sapere come si costruisce un buon action in terza persona con ambientazioni dense di atmosfera e combattimenti appaganti.

Vedere Blades of Fire arrivare con una demo gratuita e accessibile a tutti è una mossa intelligente e trasparente, che lascia trasparire fiducia nel progetto.

Personalmente, ho apprezzato moltissimo la loro visione dark e dinamica in Lords of Shadow, quindi sono molto curioso di vedere come questo nuovo titolo saprà fondere eredità fantasy e gameplay moderno.

Se la demo sarà all’altezza delle aspettative, Blades of Fire potrebbe rivelarsi una delle sorprese di maggio su PS5, Xbox e PC (avete letto i requisiti di sistema?).