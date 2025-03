Il nuovo gioco dagli autori di Castlevania si mostra

Un viaggio tra combattimenti fluidi e scenari dettagliati attende i giocatori nel nuovo titolo di MercurySteam, che ha finalmente svelato un primo assaggio concreto del suo prossimo progetto.

Il publisher 505 Games ha infatti diffuso un filmato di gameplay non editato della durata di cinque minuti, mostrando per la prima volta le meccaniche di gioco effettive di Blades of Fire, l'avventura recentemente annunciata che debutterà il 22 maggio su PlayStation 5, Xbox Series e PC attraverso l'Epic Games Store.

Questo video rappresenta solo il primo di una serie di showcase pianificati per presentare gradualmente tutti gli aspetti del gioco al pubblico.

Il filmato offre uno sguardo approfondito su tre elementi fondamentali dell'esperienza: un sistema di combattimento che appare dinamico e reattivo, le possibilità esplorative all'interno degli ambienti di gioco, e alcuni frammenti narrativi che iniziano a delineare il contesto dell'avventura.

MercurySteam, studio già noto per altri titoli come gli ultimi Castlevania in 3D e Metroid Dread (che trovate su Amazon), sembra aver infuso la propria esperienza in questo nuovo progetto, puntando su un gameplay che combina fluidità nei movimenti e precisione negli scontri.

L'esplorazione sembra rivestire un ruolo centrale in Blades of Fire, con scenari che invitano il giocatore a spingersi oltre i sentieri più ovvi. Nel filmato si possono notare diversi ambienti dettagliati, con una particolare attenzione riposta nella creazione di un'atmosfera immersiva e coerente.

Il personaggio principale si muove con agilità tra le diverse aree, suggerendo un sistema di movimento pensato per offrire libertà di azione durante l'avventura.

La struttura del mondo di gioco appare interconnessa, con passaggi segreti e zone nascoste che promettono ricompense per i giocatori più curiosi.

Gli sviluppatori hanno mostrato anche alcune meccaniche ambientali che sembrano influenzare sia l'approccio all'esplorazione che al combattimento, suggerendo una progressione non lineare attraverso i vari livelli del gioco.

Con l'uscita prevista per il 22 maggio, Blades of Fire si prepara a inserirsi nel panorama delle avventure action contemporanee, puntando su un gameplay che sembra voler bilanciare tradizione e innovazione. Nel mentre, scoprite se il gioco gira a dovere sui vostri PC.