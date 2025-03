Ci gira il nuovo gioco dai creatori di Castlevania sui vostri PC?

Il 22 maggio gli appassionati di giochi d'azione potranno mettere le mani su Blades of Fire, il nuovo titolo in terza persona sviluppato da MercurySteam e pubblicato da 505 Games.

Dopo l'annuncio, gli sviluppatori hanno finalmente svelato i requisiti hardware necessari per far girare il gioco su PC, dove sarà disponibile tramite Epic Games Store.

Le specifiche tecniche richieste rivelano un titolo che, pur essendo accessibile a configurazioni di media potenza, richiederà hardware di fascia alta per sfruttarne appieno le potenzialità grafiche.

La strategia di MercurySteam per i requisiti di sistema segue un approccio a quattro livelli, pensato per coprire diverse fasce di utenza:

Requisiti PC per Blades of Fire

Specifiche Minime:

Sistema operativo: Windows 10

Processore: Intel Core i7-11700KF o AMD Ryzen 5800X

Memoria: 16GB RAM

Scheda grafica: NVIDIA GeForce GTX 1070 (8GB) o AMD Radeon RX 5700 XT (6GB)

Dettagli: Alta qualità 1080p FSR Performance @ 60 FPS

Specifiche Consigliate:

Sistema operativo: Windows 10

Processore: Intel Core i7-11700KF o AMD Ryzen 5800X

Memoria: 16GB RAM

Scheda grafica: NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti (11GB) o AMD Radeon RX 6700 XT (12GB)

Dettagli: Alta qualità 1440p FSR Balanced @ 60 FPS

Specifiche Consigliate per 4K:

Sistema operativo: Windows 10

Processore: Intel Core i7-11700KF o AMD Ryzen 5800X

Memoria: 16GB RAM

Scheda grafica: NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER (12GB) o AMD Radeon RX 6800 XT (16GB)

Dettagli: Alta qualità 2160p FSR Balanced @ 60 FPS

Specifiche Ultra:

Sistema operativo: Windows 10

Processore: Intel Core i7-13600K o AMD Ryzen 7600X

Memoria: 16GB RAM

Scheda grafica: NVIDIA GeForce RTX 4080 (16GB) o AMD Radeon RX 7900 XTX (24GB)

Dettagli: Ultra qualità 2160p FSR Quality @ 60 FPS

Un elemento che ha catturato l'attenzione è la presenza di AMD FSR in tutte le specifiche indicate dagli sviluppatori. La tecnologia di upscaling di AMD sembra essere stata integrata profondamente nel motore grafico del gioco, tanto da essere considerata parte integrante dell'esperienza a qualsiasi livello di configurazione.

Questa scelta ha sollevato qualche perplessità tra gli utenti che avrebbero preferito conoscere i requisiti per giocare a risoluzioni native, senza ricorrere a tecnologie di upscaling.

D'altra parte, l'utilizzo di FSR promette di rendere il gioco più accessibile anche a configurazioni meno potenti, garantendo comunque una qualità visiva soddisfacente.

Gli sviluppatori sembrano in ogni caso aver lavorato per ottimizzare il gioco su diverse configurazioni, rendendo necessario l'utilizzo di tecnologie di upscaling come AMD FSR per garantire prestazioni fluide anche su sistemi meno potenti.

Resta da vedere come il gioco si comporterà effettivamente al lancio e se manterrà le promesse in termini di prestazioni e qualità visiva. Considerando che i MercurySteam sono anche autori di Castlevania: Lords of Shadow e Metroid Dread (e che trovate su Amazon) magari ne varrà la pena.