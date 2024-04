Il "rivale" di Stray è in arrivo su Switch

In questi minuti si sta tenendo un nuovo Indie World, piccolo evento in cui Nintendo alzerà il sipario su alcuni piccoli progetti messi in piedi da team indipendenti.

L'annuncio dell'Indie World è stato infatti accolto con giusto entusiasmo dai fan, visto che in queste occasioni possono essere svelate anche sorprese niente male.

Difatti, come abbiamo potuto notare dai primi minuti della diretta, è stato mostrato un gioco davvero interessante, che mira a essere il "rivale" di Stray di casa Nintendo.

Stiamo parlando di Little Kit, Big City, il primo titolo annunciato nel corso dell'Indie World.

Nel gioco saremo un gatto alle prese con un gran numero di distrazioni mentre cerca di tornare a casa, in una città tutta da esplorare, aiutando anche gli altri animali che incontreremo (e sgambettando gli umani se desidereremo provocare il caos).

Il simpatico felino avrà a disposizione tanti cappelli per personalizzare il suo aspetto.

Insomma, se siete alla ricerca di un altro gioco in cui impersonate un simpatico gattino, Little Kitty, Big City è il gioco che fa per voi.

Come sempre accade in questi casi, l’appuntamento di Nintendo dedicato al mondo indie ha mostrato anche stavolta delle produzioni molto interessanti, a volte pubblicate a stretto giro dalla fine della presentazione, come in questo caso.

Little Kit, Big City è infatti in uscita il 9 maggio prossimo, ossia tra meno di un mese, mentre i preordini sono aperti dalla giornata di oggi.

Parlando ancora di Nintendo, sembra proprio che la Grande N non parteciperà alla prossima Gamescom 2024 di Colonia.

Ma non è tutto: Nintendo Switch Online ha da poco deciso di fare una gradita sorpresa a tutti i suoi fan, svelando ben 3 nuovi giochi gratis.

