Xbox Game Pass Core svela 3 nuovi giochi gratis in arrivo dalla prossima settimana

Lo scorso anno abbiamo assistito all'addio di Xbox Live Gold, che ha cambiato ufficialmente nome in Xbox Game Pass Core: proprio come i piani più elevati dell'abbonamento, il servizio permette di accedere a un catalogo di giochi gratis, ma molto più limitato rispetto alle sue controparti.

Microsoft aveva comunque promesso che la line-up sarebbe stata aggiornata con nuovi titoli, ma soltanto poche volte all'anno: dopo aver già svelato gli ultimi titoli in arrivo ad aprile su Game Pass Console e Ultimate, la casa di Redmond ha svelato interessanti novità in arrivo anche per il piano per chi preferisce solo il multiplayer online.

Xbox Game Pass Core (lo trovate su Amazon) si aggiornerà dalla prossima settimana con ben 3 nuovi giochi gratis, disponibili a partire dal 23 aprile 2024: di seguito troverete la lista completa svelata dal blog ufficiale Xbox Wire.

Xbox Game Pass Core: giochi gratis di aprile 2024

Deep Rock Galactic

Superhot: Mind Control Delete

Wreckfest

Ovviamente tutti e 3 i giochi sono già disponibili gratis per gli abbonati a Xbox Game Pass Console e Ultimate, ma dal 23 aprile saranno ufficialmente "sbloccati" anche per gli utenti Core, andandosi ad aggiungere ai 36 titoli già disponibili fin dal lancio.

Se siete dunque iscritti al piano più economico dei servizi in abbonamento Xbox, non possiamo che consigliarvi di appuntare questa data sul vostro calendario, in attesa di scoprire quando sarà disponibile il prossimo aggiornamento della line-up.

Nel caso siate invece iscritti agli altri piani in abbonamento di Game Pass, cogliamo l'occasione per ricordarvi di tenere d'occhio i giochi gratis in uscita dal servizio: anche questo mese dovremo infatti dire addio a ben 6 titoli.

La scorsa giornata si è rivelata inoltre particolarmente ricca per gli abbonati: non solo su PC sono stati riproposti 3 grandi classici Electronic Arts, ma sono arrivati altri 2 giochi gratis su console, tra i quali una piccola perla al day-one.