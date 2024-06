Il nuovo gioco Bend Studio potrebbe essere bellissimo da vedere

Il nuovo progetto dei Bend Studio è ancora avvolto nel mistero, sebbene ora sono emersi alcuni dettagli lato grafica.

Il loro ultimo titlo, ossia Days Gone (lo trovate su Amazon), è stato accolto piuttosto bene, ma a quanto pare un sequel non si farà mai.

Sony ha infatti deciso di non finanziare un seguito, preferendo invece reindirizzare Bend Studio sullo sviluppo di una nuova IP.

Ora, come riportato anche da PSU, il profilo LinkedIn dell'ex dipendente di Bend Studio Jason Pettibone suggerisce che il prossimo progetto utilizzerà il Decima Engine, che è quello usato per il franchise di Horizon e altri titoli chiave di Guerrilla Games (oltre anche a Death Stranding di Hideo Kojima).

Pettibone è stato coinvolto in tre progetti negli ultimi anni, due dei quali di Naughty Dog e l'altro è la nuova IP di Sony Bend.

Ha inoltre partecipato alla pre-produzione del sequel cancellato di Days Gone. Al momento non si sa molto della nuova IP di Sony Bend e il 30imo anniversario dello sviluppatore è passato senza che sia stato rivelato nulla.

Tuttavia, un annuncio di lavoro pubblicato a marzo dallo studio indicava chiaramente che la nuova IP sarebbe stata un progetto "AAA live service", anche se al momento non è stato confermato nulla di ufficiale (così come ci auguriamo caldamente che la cosa non venga confermata, vista anche e soprattutto la brutta nomea che hanno i live service al giorno d'oggi).

L'ultimo titolo di Sony Bend è stato, per l'appunto, Days Gone, un horror open-world del 2019 che a quanto pare avrebbe dovuto essere solo il primo capitolo di una trilogia.

Ma non solo: da tempo si parla anche di un vero e proprio film dedicato a Days Gone, al momento scomparso nel nulla, tanto che i fan avevano anche scelto l’attore che vedrebbero bene nei panni di Deacon St. John.