Days Gone 2 era davvero in lavorazione (e si pensava a Days Gone 3)

Da quando Days Gone è uscito, in molti speravano di mettere le mani su un sequel, cosa che a quanto pare non accadrà mai.

Il gioco (che trovate a prezzo basso su Amazon) ha infatti ancora oggi dalla sua un buon numero di fan.

Purtroppo, però, di recente Jeff Ross - uno dei membri senior del team che ha lavorato a Days Gone - ha lasciato intendere che un sequel non è nei piani e non lo sarà mai.

Lo sceneggiatore e creatore del gioco, John Garvin, ha sempre parlato della delusione e della frustrazione che ha dovuto affrontare, insieme al director Ross.

In un recente post sui social media, infatti, Garvin ha spiegato fino a che punto si è spinto il sequel mai nato, il quale era effettivamente in cantiere (via DualShockers).

Gavin ha detto che aveva già molte idee in cantiere per Days Gone 2 che includevano «una sceneggiatura, una bozza, una mappa e dei concept art» tutti pronti per la prossima avventura con il suo protagonista, Deacon St. John,

Ma non solo: Garvin afferma inoltre che la «piena intenzione di realizzare una trilogia (NON solo un sequel)» era ciò che il team sperava ma che, purtroppo, non sarà mai.

Sempre Garvin ha poi aggiunto, con un filo di speranza: «Mai dire mai», sebbene non si aspetta nulla di concreto a breve termine. La probabilità di vedere un Days Gone 2 è, in ogni caso, estremamente bassa o nulla.

I vertici di Sony come lo stesso Hermen Houlst non sono mai stati grandi fan della IP, quindi è molto difficile che sentiremo parlare ancora di Deacon St. John.

Vero anche che tempo fa si parlava anche di un vero e proprio film dedicato a Days Gone, tanto che i fan avevano anche scelto l’attore che vedrebbero perfetto per Deacon.