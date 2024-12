GCC Pokémon Pocket vi regala carte promo Bulbasaur e Magnemite: ecco i dettagli

Pokémon Trading Card Game Pocket — o Gioco di Carte Collezionabili Pokémon Pocket, per noi utenti italiani — ha appena inaugurato un nuovo interessante evento per sbloccare nuove carte promo esclusive, già disponibile da adesso.

Come segnalato da Pokémon Zone, il nuovo evento riguarderà ancora una volta la Pesca Misteriosa, con un focus in particolare sue due carte promo dedicate a Bulbasaur e Magnemite.

Si tratta dunque del secondo evento nel giro di pochi giorni dedicato al primo starter d'erba della serie, dato che avete ancora qualche giorno di tempo per provare a sbloccare una bellissima full art di Venusaur con le battaglie contro la CPU.

Se amate dunque particolarmente Bulbasaur (e, in tal caso, vi raccomandiamo anche un gradevole set di carte a tema su Amazon) o del Pokémon di tipo elettro Magnemite, potete iniziare a dare fin da subito un'occhiata alle nuove Pesche Misteriose.

Ogni giorno a intervalli orari diversi potrete avere la possibilità di tentare una Pesca Misteriosa con 1 possibilità su 5 di ottenere una carta Bulbasaur o Magnemite, ma attenzione: soltanto alcune di queste pescate includono effettivamente le varianti promo esclusive, mentre le altre includeranno le versioni regolarmente presenti nel gioco.

In compenso, le nuove pesche misteriose non vi costeranno alcun tipo di energia e varrà comunque la pena di tentare, dato che anche in caso non riusciate a ottenere la carta in questione potreste comunque vincere una clessidra per l'energia misteriosa o un buono evento, da spendere per sbloccare nuovi sfondi e copertine per le vostre carte.

Se volete essere sicuri di ottenere soltanto carte promo Bulbasaur e Magnemite, a volte potrebbe comparire anche una Pesca Chansey, segnalata dall'apposito logo sopra al pulsante della Pesca Misteriosa: queste varianti richiederanno un costo di 2 energie, ma vi garantiranno sempre e comunque un Bulbasaur o un Magnemite promo.

Sono disponibili anche alcune missioni a tema che vi permetteranno di sbloccare più facilmente i buoni per il negozio limitato, così da ottenere anche gli accessori esclusivi: segnaliamo che lo shop di GCC Pokémon Pocket dovrebbe aggiornarsi con altri oggetti a partire dalla prossima settimana.

GCC Pokémon Pocket si è già rivelato un incredibile successo: i primi dati parlano di incassi superiori ai 200 milioni di dollari in un solo mese, sorpassando facilmente titoli come Pokémon Sleep e Unite.