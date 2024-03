Il nuovo emulatore di Nintendo Switch è già stato "ucciso"

Dopo che Nintendo è riuscita a far chiudere Yuzu, il più celebre emulatore per Switch, è arrivato in tempo record un suo erede che intendeva raccoglierne l'eredità, nato proprio grazie a una fork del precedente programma.

Gli autori di Suyu — questo il nome del nuovo emulatore — si erano detti così sicuri del lavoro che stavano svolgendo al punto da dichiarare ai quattro venti che Nintendo non avrebbe potuto bloccarli, adottando rigorose misure anti-pirateria per non attirare le ire della casa di Kyoto.

A quanto pare si sbagliavano, perché anche il nuovo emulatore di Nintendo Switch (trovate la console su Amazon) sembrerebbe essere destinato ad aver vita breve: come segnalato da overkill.wtf, la pagina ufficiale pubblicata su GitLab è già stata rimossa in seguito a una notifica DMCA per violazione del copyright, dopo essere stata messa online soltanto pochi giorni fa.

La notifica sarebbe arrivata dai proprietari del brand Yuzu, con GitLab che ha giustificato la decisione in quanto si tratta di una fork proprio di un programma già rimosso per questo motivo: non è tuttavia chiaro se si tratti di Tropic Haze o della stessa Nintendo, dato che come parte della causa legale tutti i domini legati all'emulatore sono passati in mano alla grande N.

Ad ogni modo, gli autori di Suyu sembra non abbiano ancora intenzione di arrendersi e hanno già caricato la build del loro emulatore su un'altra pagina — che, per ovvi motivi, non abbiamo alcuna intenzione di linkarvi in questo articolo.

Considerando che con buona probabilità hanno già attirato le attenzioni di Nintendo — e che si tratta comunque di una fork di un programma già ucciso per violazioni di copyright — sembrerebbe difficile che questo emulatore possa avere una vita molto lunga, ma vi terremo prontamente aggiornati se dovesse arrivare l'ennesima causa legale.

Ricordiamo che la causa legale contro Yuzu ha causato anche la morte di un celebre emulatore 3DS, in quanto sviluppato dagli stessi autori.