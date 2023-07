C'è un Call of Duty che è tornato di moda, ma c'è un perché

In attesa di scoprire le novità del cosiddetto Call of Duty 2024, sembra proprio che un capitolo classico del franchise sia improvvisamente tornato in auge.

Mentre Modern Warfare 2 (lo trovate su Amazon) continua a essere molto giocato, un vecchio titolo è ora stato riscoperto dalla fanbase.

E se il Call of Duty che dovrebbe uscire quest'anno pare sia stato già svelato a qualcuno, sembra proprio che a molti ciò non importi un granché.

Come riportato anche da TheGamer, infatti, i server del primo e indimenticabile Call of Duty Black Ops sono di nuovo online.

Vale a dire che oltre 120mila giocatori si siano rituffati nel gioco per rivivere i giorni di gloria di quando l'FPS era il non plus ultra sul mercato.

È possibile giocare ai vecchi giochi di Call of Duty grazie alla retrocompatibilità di Xbox One e Series X|S, che emulano i titoli per Xbox 360 completi di funzionalità online.

Black ops 1 today yeah OG cod is back baby Xbox with a W pic.twitter.com/jssgvIfEch — CJ3KTV (@TheMelonMan01) July 17, 2023

Dal momento che tutti i vecchi capitoli di CoD sono supportati, ognuno di essi sta registrando un enorme incremento di giocatori ora che i server sono stati ripristinati.

Più nel dettaglio, 123.852 utenti sono tornati a giocare a Black Ops, 11.514 si stanno immergendo in Black Ops 2 e ben 79.619 stanno divertendosi a Modern Warfare 3.

Insomma, un vero e proprio ritorno di fiamma per tre classici senza tempo, con un interesse particolare verso il primo BO, uscito nell'ormai lontano 2010 ma a quanto pare ancora davvero molto apprezzato dai giocatori di tutto il pianeta.

Per quanto riguarda Call of Duty 2024, invece, le informazioni sono davvero pochissime se non voci di corridoio frammentate che si sono susseguite negli scorsi mesi.

Vero anche che nelle scorse ore sono emersi ulteriori dettagli sull'accordo firmato tra Sony e Microsoft, che riguarderà solo la saga di Call of Duty e scadrà tra 10 anni.