Call of Duty è definitivamente "morto" su due console Nintendo

Call of Duty è una serie amata ormai da innumerevoli generazioni, visto che parliamo di un franchise decisamente longevo.

La serie di sparatutto di casa Activision (trovate Modern Warfare 2 su Amazon) proseguirà infatti negli anni a venire, con remake o capitoli nuovi di zecca.

Da poco è stato anche reso noto che alcuni giochi classici di Call of Duty stanno vivendo una grande rinascita su Xbox grazie alla riparazione dei server, con oltre 200mila persone che hanno giocato a Black Ops e Modern Warfare nel mese di luglio.

Purtroppo, però, se sperate di poter fare lo stesso e divertirvi con la vostra vecchia Wii o DS, non avrete altrettanta fortuna, poiché i server di COD sono andati offline (via TheGamer).

Come riportato da Stealth Optional, se provate ad avviare online uno qualsiasi dei capitoli di Call of Duty su Wii in questo momento, otterrete il codice di errore 20110 che recita: "Il servizio Nintendo Wi-Fi Connection per questo software è stato interrotto".

Nonostante Wii e DS siano ormai defunti con la chiusura degli store (in quanto Nintendo si è concentrata esclusivamente su Switch), World at War e Black Ops hanno avuto comunità di giocatori piuttosto attive per quasi un decennio.

A quanto pare, però, gli utenti in questione farebbero meglio a migrare altrove se vogliono continuare a giocare ai loro FPS preferiti.

C'è da dire che giochi di Call of Duty sulle piattaforme Nintendo non sono mai stati "coerenti" alle controparti PlayStation, Xbox e PC. Activision ha lanciato una versione di Modern Warfare chiamata "Reflex" con meno contenuti, ma non il suo seguito.

Stranamente, ha lanciato Modern Warfare 3 su Wii, saltando completamente il secondo capitolo, decisamente amato dai fan.

Il DS è stato ancora più bizzarro in tal senso, in quanto ha portato Activision a sviluppare versioni completamente uniche di ciascun gioco (Black Ops aveva persino le sue mappe Zombie esclusive per la piattaforma).

E se il Call of Duty che dovrebbe uscire quest'anno pare sia stato già svelato a qualcuno, sembra proprio che i vecchi titoli avranno sempre un posto speciale nel cuore dei fan.

Ma non solo: nei giorni scorsi sono emersi ulteriori dettagli sull'accordo firmato tra Sony e Microsoft, che riguarderà solo la saga di Call of Duty e scadrà tra ben 10 anni.