I fan di Batman stanno per accogliere nuovamente il leggendario Uomo Pipistrello in una nuova avventura videoludica immersiva, anche se potrebbe non essere quella che in molti si aspettavano o speravano.

Mark Rolston, l'attore che presta la voce al Commissario Gordon in Batman: Arkham Shadow, ha rivelato durante un'intervista al Fan Expo Chicago 2025 che il sequel è in arrivo: la dichiarazione, rilasciata a Culture Combine ma passata inizialmente inosservata (via UploadVR), rappresenta la prima conferma ufficiale del proseguimento della saga VR del supereroe di DC Comics.

Durante la conversazione, incentrata sulle differenze tra il voice acting tradizionale e la motion capture, Rolston ha spiegato come il suo lavoro vari significativamente tra progetti diversi: mentre per il gioco di Blade Runner si è limitato al doppiaggio vocale, per Marvel's Spider-Man 2 ha dovuto cimentarsi con la cattura completa dei movimenti, della voce e di ogni aspetto interpretativo. Da lì è poi arrivata la rivelazione decisamente sorprendente:

«La stessa cosa vale per Batman Arkham Shadow VR. Stiamo per iniziarne un altro di quelli. Io interpreto il Commissario Gordon».

Batman Arkham Shadow è stato il titolo di punta incluso nel relativo bundle di Meta Quest 3S (trovate il visore su Amazon), ricevendo recensioni molto positive da critica e appassionati che hanno elogiato la brillante transizione della serie verso la realtà virtuale: il gioco ha dimostrato come l'esperienza del Cavaliere Oscuro possa essere efficacemente adattata alle peculiarità del medium VR, mantenendo intatta l'essenza che ha reso celebre la saga Arkham.

Le parole di Mark Rolston fanno eco alle dichiarazioni rilasciate mesi fa da Ryan Payton, fondatore e direttore di Camouflaj: lo sviluppatore aveva espresso pubblicamente il desiderio di lavorare a un seguito, manifestando la speranza che Meta e Warner Brothers dessero il via libera a un nuovo progetto. A distanza di dieci mesi da quelle dichiarazioni, sembra che i desideri degli sviluppatori siano stati esauditi.

Per quanto riguarda invece un nuovo capitolo per console e PC di Batman Arkham, sarà necessario attendere ulteriori novità da parte di Warner Bros, anche se secondo le ultime indiscrezioni Rocksteady sarebbe già al lavoro su un nuovo gioco in Unreal Engine 5.

In attesa di saperne di più, i fan potrebbero scegliere di ingannare l'attesa col nuovo promettente capitolo di LEGO Batman, che dovrebe avere la Gotham City più grande di sempre.