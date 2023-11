Il nuovo Assassin's Creed disponibile da ora: Ezio è tornato, in VR

Assassin's Creed Nexus è l'episodio in VR dedicato alla saga Ubisoft, ed è disponibile a partire da oggi.

Lasciando da parte l'eredità di Assassin's Creed Valhalla (che trovate su Amazon), Nexus promette di essere un'esperienza decisamente unica nel suo genere.

Advertisement

Dopo che la cancellazione del progetto è stata smentita, erano in molti a chiedersi come e quando avrebbe visto la luce questo capitolo in VR, ma a quanto pare ora ci siamo.

Via comunicato stampa, Ubisoft ha annunciato infatti che Assassin's Creed Nexus VR, il primo titolo VR del franchise, è ora disponibile in esclusiva sulla piattaforma Meta Quest, che comprende Meta Quest 2, Meta Quest 3 e Meta Quest Pro al prezzo di 39,99 euro.

Per la prima volta nel franchise di Assassin's Creed, i giocatori potranno incarnare in prima persona tre diversi assassini, in tre diversi periodi temporali, ed eseguire fisicamente le azioni iconiche della saga, come brandire la lama celata, esplorare le città dall'alto con il parkour, ingaggiare combattimenti e padroneggiare i movimenti furtivi.

In Assassin's Creed Nexus VR, il giocatore è un hacker d'élite dipendente dell’Abstergo, sotto copertura per conto della Confraternita.

Sotto il comando di Dominika Wilk, una dirigente dell'Abstergo doppiata e interpretata da Morena Baccarin, ti addentrerai nei ricordi di tre iconici assassini - Ezio Auditore da Firenze, Connor Kenway e Kassandra - che hanno visto da vicino nella loro vita gli artefatti che l'Abstergo cerca.

Assassin's Creed Nexus VR riporta i giocatori in tre ambientazioni iconiche del franchise, dove scopriranno storie inedite di Ezio nel Rinascimento italiano, Kassandra in un'Atene governata dai "Trenta Tiranni" e Connor durante la Rivoluzione Americana, per svelare i segreti nascosti nei loro ricordi.

Sviluppato da Ubisoft Red Storm, Nexus permetterà ai giocatori di scegliere come raggiungere i propri obiettivi, facendosi strada attraverso mappe aperte, usando le mani per bloccare, parare, contrattaccare e affrontare una varietà di nemici.

Guardando indietro, ai grandi classici, sembra proprio che i fan non abbiano dimenticato il capitolo originale che ha dato il via alla saga di Assassin's Creed.

Per quanto riguarda invece i capitoli che verranno, secondo un post su LinkedIn il prossimo Assassin's Creed Red di Ubisoft è destinato a essere il «più grande blockbuster del 2024».