Assassin's Creed 1 ha compiuto 16 anni, ma per i fan è il top

Nonostante l'età, sembra proprio che i fan non abbiano dimenticato il capitolo originale che ha dato il via alla saga Ubisoft di Assassin's Creed.

Lasciando da parte il più recente Assassin's Creed Mirage, i giocatori ricordano con affetto le avventure di Altair.

Mirage ha infatti abbandonato le meccaniche open world, portandoci tra le strade della vecchia Baghdad e strizzando l'occhio proprio all'avventura originale ambientata in oriente.

Ora, come riportato anche da GamingBible, sembra proprio che i fan non abbiano dimenticato il capitolo originale che ha dato il via al culto degli Assassini, il quale ha da poco compiuto 16 anni.

In occasione del suo 16imo compleanno, i fan hanno parlato del gioco che ha lanciato la serie Ubisoft, etichettandolo come il GOAT (“Greatest Of All Time”, ovvero “il più grande di tutti i tempi”).

«Assassin's Creed è stato lanciato 16 anni fa, dando il via a una lunga serie di successo», ha scritto il Redditor Lonely-Freedom4986, dando il via alla discussione sul thread.

«Il mio franchise di videogiochi preferito!» ha esclamato CaesarAugustus270. «Ho amato AC1 sia allora che oggi. È di gran lunga il gioco a cui ho giocato più spesso di qualsiasi altro della serie», ha risposto Glass_Offer_6344.

«È ancora il mio gioco preferito della serie. Ha la migliore direzione artistica, la migliore atmosfera e alcuni dei combattimenti più impegnativi della Saga di Desmond», ha spiegato Gamersnews32.

E ancora: «Onestamente, la semplicità e la crudezza di questo titolo è ciò che me lo fa amare così tanto. Che grandi fondamenta ha gettato questo gioco».

Chissà se nel futuro di AC non vi sia spazio per il ritorno di Altair, sebbene la saga potrebbe nientemeno che guardare al futuro.

Ma non solo: secondo un post su LinkedIn, il prossimo Assassin's Creed Red di Ubisoft è destinato a essere il «più grande blockbuster del 2024».