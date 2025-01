Il "Minecraft 2" di Notch è già stato praticamente cancellato

Nelle scorse giornate è arrivato un annuncio che aveva entusiasmato tutti i fan di Minecraft: Markus "Notch" Persson, lo storico creatore del videogioco di successo, aveva annunciato l'intenzione di svilupparne un sequel spirituale.

Il creatore aveva già avvertito i suoi folower di non essere neanche sicuro di arrivare a pubblicare il suo "Minecraft 2", ma ciò che probabilmente nessuno poteva immaginare era scoprire la sua probabile cancellazione a poche ore di distanza dal reveal.

E invece è esattamente ciò che è successo: come segnalato da 80 Level, Notch ha infatti chiarito di non ritenere affatto una priorità lo sviluppo di questo videogioco, preferendo invece concentrarsi su un nuovo dungeon roguelike.

Il creatore aveva aperto un sondaggio per capire l'interesse nei confronti di un eventuale "Minecraft 2": i risultati erano stati ampiamente positivi, con un 81% di preferenze, ma il creatore ha ammesso che si sarebbe aspettato margini ancora più ampi e vicini al 90%.

Lasciando intendere di fatto che è per questo motivo che il progetto non andrà avanti, almeno per il momento.

A chi gli chiedeva se Minecraft 2 alla fine si farà davvero, Notch ha avuto soltanto un commento che lascia poco spazio a interpretazioni:

«Dovete chiederlo a Microsoft».

I diritti di Minecraft (lo trovate anche su Amazon) sono infatti ormai da tempo in mano alla casa di Redmond, motivo per il quale il lavoro dell'autore sarebbe stato soltanto un successore spirituale.

Evidentemente ci sarà da aspettare per vedere un "vero" sequel della serie: vedremo se effettivamente questo nuovo misterioso dungeon roguelike riuscirà effettivamente a conquistare maggiormente gli utenti più nostalgici.

Nel frattempo, ricordiamo che Minecraft sta anche diventando un — discutibile — nuovo film live-action, con Jack Black che interpreterà i panni del protagonista Steve.

Il primo "vero" trailer del film ci permette di scoprire qualcosa di più sul suo personaggio, ma se sia o meno un lungometraggio di qualità è ancora da capire.