Il primo, vero trailer di Un Film Minecraft è (quasi) carino

Dopo quel primo teaser che a settembre aveva deluso milioni di fan, Warner Bros. raddoppia la posta e pubblica il trailer ufficiale di Un Film Minecraft, spingendo il piccone un po’ più a fondo nell’universo dell’iconico gioco.

Del resto persino Markus Notch, il creatore del gioco originale, pensa che il film sia piuttosto bello.

Qui, però, non ci sono solo blocchi da spaccare, come nel videogame (che trovate su Amazon): c’è un mondo da scoprire.

Scopriamo qualcosa di più su Steve, interpretato da un sempre sopra le righe Jack Black, e sui dettagli di quel mondo unico che tanti conoscono – tra crafting essenziale per la sopravvivenza e nemici da incubo che prendono vita al calare della notte, come scheletri e zombie.

Poco sotto, il trailer ufficiale in italiano della pellicola:

Ma non è solo la solita storia dell’eroe solitario. Qui parliamo di un gruppo di outsider che, ognuno a modo suo, è costretto a scavare (letteralmente) nella propria creatività per sopravvivere.

Garrett “Lo spazzino” Garrison (Jason Momoa), Henry (Sebastian Eugene Hansen), Natalie (Emma Myers) e Dawn (Danielle Brooks) vengono catapultati in questo Overworld cubico che sembra un paese delle meraviglie, sì, ma con quel tocco oscuro che solo un mondo come Minecraft può avere.

Non sarà facile: per tornare a casa, dovranno imparare non solo a costruire, ma anche a difendersi da creature malvagie come i Piglin e gli zombie.

Guidati dall’esperto Steve, questi quattro emarginati intraprenderanno una vera avventura di formazione, dove ogni cubo che posano è un passo in più per scoprire il proprio coraggio, l’immaginazione e quella scintilla unica che li rende creativi.

Jared Hess dirige un cast tutto sommato discreto, che oltre a Black e Momoa include anche Danielle Brooks, Emma Myers, Sebastian Eugene Hansen e Jennifer Coolidge.

L’uscita è prevista per il 3 aprile 2025 in Italia. E chissà, forse questa volta Minecraft non sarà solo un mediocre film per i fan del gioco, come molti temono.