Notch ha annunciato Minecraft 2, ma potrebbe non uscire mai

Non abbiamo dubbi che il 2025 dei videogiochi ci riseverà delle sorprese, ma tra queste era difficile immaginare l'annuncio di Minecraft 2 da parte di Markus "Notch" Persson, storico creatore di Minecraft.

La dichiarazione arriva tramite i social media di Notch, a quasi quindici anni dalla realizzazione della prima versione funzionante del gioco, sviluppata in poco più di una settimana nel 2009.

In un lungo post, Notch ha spiegato che il progetto potrebbe non vedere mai la luce e che non gli importa particolarmente quale gioco realizzerà, ma è certo di essere tornato a lavorare sui videogiochi con entusiasmo.

«Ho praticamente annunciato Minecraft 2», esordisce Notch nello strano post.

«Pensavo che forse le persone VOGLIONO DAVVERO che io faccia un altro gioco molto simile al primo, e sto adorando lavorare di nuovo sui giochi. Non mi importa troppo quale gioco realizzerò per primo (o anche se ne farò altri), ma so che ne sto creando uno, quindi ho pensato di essere assolutamente disposto a provarci con un successore spirituale di Minecraft e di proporre un sondaggio a riguardo.»

Come se non fosse già molto strano il modo in cui Notch parla di Minecraft 2, ovvero il sequel del videogioco più venduto di sempre e diventato un fenomeno di culto ben al di fuori dei videogiochi (come testimoniano i prodotti su Amazon), ovviamente non c'è nessun dettaglio definito per quanto riguarda la produzione ed eventuale uscita.

Notch continua:

«Onestamente, non sono nemmeno sicuro di arrivare alla pubblicazione, conoscendo me stesso. Ma so che mi sto davvero divertendo a lavorare su un gioco in un ufficio e mi piacerebbe provarci.»

Un sequel spirituale di Minecraft è già una notizia di per sé, mentre Minecraft 2 sarebbe qualcosa di realmente assurdo da vedere.

Come detto sopra, il titolo è diventato un fenomeno mondiale e non ha bisogno di un sequel, considerato anche il film in uscita che è stato per altro benedetto dallo stesso Notch.