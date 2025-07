Se avete già prenotato la vostra copia di Donkey Kong Bananza e non vedete l'ora di poterci mettere le mani sopra da oggi, il day-one ufficiale, abbiamo una sorpresa tutta musicale per voi: SpazioGames.it ha infatti preparato una Playlist Spotify interamente dedicata al celebre gorillone di casa Nintendo.

Troverete molte delle musiche più iconiche della serie e non solo, il tutto per ingannare l'attesa per le avventure di Donkey Kong e Pauline (di cui trovate l'amiibo su Amazon) oppure, in alternativa, per ascoltarle proprio durante la vostra partita.

Potete ascoltare fin da subito la nostra playlist dirigendovi al seguente indirizzo: mettetevi in totale relax, gustatevi una banana ed immergetevi nel selvaggio e distruttivo universo di Donkey Kong.

Raccogliendo alcune delle più celebri colonne sonore e remix dalla serie videoludica, ci auguriamo che possa servirvi anche a rilassarvi anche durante giornate impegnative, dandovi la carica per farvi sentire forti proprio come il nostro amatissimo gorillone.

Cliccate qui, indossate le vostre cuffie preferite e godetevi lo spettacolo sonoro, magari tornando anche indietro con i ricordi più nostalgici della vostra infanzia videoludica.

E se vi è piaciuta questo è solo l'inizio, dato che abbiamo creato per voi tante altre collezioni musicali su Spotify: ricordatevi di seguirci per tenere d'occhio tutti gli ultimi aggiornamenti.

Donkey Kong Bananza si è dimostrato un capitolo che non può assolutamente mancare nelle vostre collezioni videoludiche, diventando l'esclusiva Switch 2 di riferimento: come vi ha raccontato il nostro Gianluca Arena nella recensione dedicata, si tratta infatti di uno dei migliori platform tridimensionali mai realizzati da Nintendo, grazie a un level design eccezionale e un incredibile livello di distruttibilità degli scenari.

Anche la stampa internazionale è rimasta particolarmente impressionata dall'ultimo lavoro del team di Super Mario Odyssey: la nuova avventura di Donkey Kong è infatti diventata uno dei migliori giochi del 2025, candidandosi prepotentemente a un potenziale slot tra le nomination ai GOTY.