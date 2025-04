Musica e videogiochi: segui SpazioGames su Spotify!

La musica dei videogiochi ha ormai conquistato un posto di rilievo nel panorama culturale, diventando una colonna sonora che accompagna non solo le sessioni di gioco, ma anche la vita quotidiana di milioni di appassionati.

Anche perché ormai la musica non è solo una "decorazione" dell'esperienza ludica: ne è parte integrante, richiama i nostri ricordi vissuti nel gioco, fa da punteggiatura ai momenti di divertimento, emozione, spensieratezza o commozione che viviamo con i nostri personaggi virtuali preferiti.

Per questo, abbiamo deciso di celebrare la musica dei videogiochi con un profilo di SpazioGames su Spotify, dove potete trovare delle playlist dedicate ai videogiochi più amati e più famosi.

Se fino a oggi ve le siete perse, ve le segnaliamo di seguito!

Le playlist su Spotify di SpazioGames: ascolta la musica dei videogiochi

Immaginate il profilo Spotify di SpazioGames come una sorta di archivio sonoro, dove il team preposto aggiunge sempre nuove playlist – capaci di farvi ripercorrere le saghe che avete amato, o i momenti più iconici dell'anno in declinazione videoludica.

La playlist dedicata alla celebrazione dei videogiochi, con alcune delle colonne sonore più amate: perfetta per darvi la carica, ma anche per rilassarvi e farvi viaggiare nei ricordi!

Siete fan di Batman e Arkham è ormai come fosse casa vostra? Allora conoscete anche tutti i brani che hanno caratterizzato le vostre scorribande nei panni del Cavaliere Oscuro. E, se non è così, è il momento di rimediare.

I brani più celebri dei grandi successi di PlayStation, dall'allegria di Astro all'epicità di Horizon, God of War e The Last of Us.

Sì, siamo un po' fuori stagione, ma segnatevela per il prossimo Natale: ci sono brani videoludici perfetti da fischiettare sotto l'albero, e il nostro team li ha messi insieme per voi in questa playlist!

La componente musicale di Death Stranding è importante quasi quanto quella ludica, narrativa e contemplativa: il gioco non sarebbe stato lo stesso senza i brani del compianto Low Roar, senza gli spunti dei Silent Poets, senza il tema finale dei CHVRCHES. A sottolinearlo, c'è il fatto che ha perfino avuto un album dedicato, con canzoni inedite e a tema Death Stranding da parte di artisti come i Bring me the Horizon.

Insomma, se siete già pronti per partire di nuovo con Sam, la musica è già decisa: la playlist vi aspetta.

Molte cose sono diventate celebri, quando Life is Strange raggiunse il picco del suo successo nel 2015: il suo approccio videoludico, le sue scelte narrative, i personaggi di Chloe e Max. E la sua colonna sonora, spesso indie-acustica, diventata un marchio di fabbrica.

La nostra playlist la celebre, riportandovi ad Arcadia Bay e facendovi immergere nella quotidianità di Max e Chloe, un colpo di plettro alle corde alla volta.

I cacciatori di Monster Hunter sono più in fermento che mai, da quando Wilds è arrivato: così, abbiamo deciso di intrattenerli con una playlist dedicata proprio all'amata saga di casa Capcom.

Tra sfide con i mostri e momenti di pura esplorazione, la playlist vi immerge nelle composizioni originali del franchise, con oltre 70 brani selezionati per voi.