Il miglior sottofondo per aspettare GTA 6? La nostra playlist su Spotify a tema GTA!

Se siete stanchi di contare i minuti che vi separano dall'uscita di GTA 6, o state semplicemente cercando un modo di rendere meno stressanti le vostre ore di lavoro, abbiamo la soluzione perfetta per voi: la nostra nuova playlist su Spotify, appositamente a tema Grand Theft Auto.

Troverete molte delle canzoni più iconiche presenti nella serie, arrivata attualmente al suo quinto episodio (di cui trovate su Amazon) e che vi faranno immaginare di aver appena acceso la radio durante le vostre sessioni in-game.

Potete iniziare ad ascoltare subito la nostra playlist dirigendovi al seguente indirizzo: mettetevi in totale relax — se possibile — e godetevi alcune delle migliori canzoni introdotte nella serie di successo di Rockstar Games.

Ogni mese aggiorneremo la nostra selezione proponendovi ulteriori tracce, dunque non dimenticatevi di salvarla e consultarla spesso per trovare nuove tracce musicali in grado di allietare le vostre giornate. E che, ci auguriamo, rendano meno stressante attendere il lancio di GTA 6.

Cliccate qui, indossate le vostre cuffie preferite e immergetevi nei ricordi di un franchise che ha fatto la storia dell'industria videoludica.

E se avete voglia di ascoltare tante altre playlist a tema musicale, abbiamo creato per voi tante altre collezioni musicali su Spotify: ricordatevi di seguirci per tenere d'occhio tutti gli ultimi aggiornamenti.

Restando in tema per Grand Theft Auto 6, il nuovo capitolo di Rockstar Games ha finalmente una data d'uscita ufficiale: vi ricordo che sarà infatti disponibile a partire dal 26 maggio 2026.

Tuttavia, non si tratta ancora di una data scolpita sulla pietra e potrebbe subire ulteriori rinvii dell'ultimo minuto, anche se ovviamente chi vi scrive si augura vivamente che non ce ne sia bisogno.

Dopo l'entusiasmo generato dal secondo trailer, ora sono iniziate le "scommesse" per capire quando verrà rilasciato il Trailer 3 ufficiale. E qualcuno crede di aver trovato la risposta.