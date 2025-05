Quando esce il Trailer 3 di GTA 6? C'è chi pensa di saperlo

L’attesa per Grand Theft Auto VI continua a crescere, e con essa anche la voglia di scoprire nuovi dettagli sul gioco più atteso degli ultimi anni.

Dopo l’uscita del secondo trailer a maggio, che ha mostrato scene mozzafiato ambientate nella moderna Vice City, i fan sono convinti che Rockstar Games stia preparando il terreno per un terzo video, forse già in arrivo tra pochi mesi.

Il sospetto nasce da un curioso dettaglio notato da alcuni utenti su Reddit, in particolare dal profilo SFDM99, attivo sulla pagina r/GTA6.

In più di un’immagine ufficiale del gioco, compare l’orario “11:08” — sia su uno smartphone che su un orologio da polso. Un elemento troppo ricorrente per essere un semplice caso.

Da qui, le teorie si sprecano: secondo molti, si tratterebbe di un indizio sulla data di pubblicazione del prossimo trailer, con due interpretazioni principali.

C’è chi pensa all’8 novembre 2025, e chi invece – considerando la convenzione inglese giorno/mese – propende per l’11 agosto 2025, data che tra l’altro cade di lunedì, giorno spesso scelto per annunci importanti nel mondo videoludico.

Al contrario, l’8 novembre sarà un sabato, giorno meno probabile per una rivelazione di tale portata.

Finora Rockstar non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito, ma i fan conoscono bene la tendenza dello studio a disseminare Easter Egg nei suoi contenuti promozionali, come fatto per GTA 5 (che trovate su Amazon).

D’altronde, già il secondo trailer era pieno di dettagli che hanno acceso l’immaginazione: condizioni climatiche dinamiche, interazioni tra NPC in tempo reale e i due protagonisti, Lucia e Jason, coinvolti in una trama che promette un mix esplosivo di crimine, tradimento e umanità.

Il terzo trailer potrebbe essere il primo passo verso una campagna marketing più intensa, in vista della già annunciata finestra di lancio fissata per maggio 2026 su PlayStation 5 e Xbox Series X/S (sperando non venga rinviato di nuovo).

Che sia l’11 agosto o un’altra data ancora nascosta nei meandri del marketing di Rockstar, una cosa è certa: GTA 6 sta riuscendo ancora una volta a trasformare ogni piccolo dettaglio in un evento globale. La passione dei fan nel cercare indizi e leggere tra le righe dimostra quanto questo titolo sia entrato nella cultura pop, ancora prima di uscire.