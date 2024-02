Il leak di GTA 6 non ha causato alcun danno, per Take Two

Dopo l'incredibile attenzione ottenuta dal primo trailer di GTA 6, è facile dimenticarsi un piccolo dettaglio relativo alla sua pubblicazione: il filmato era stato oggetto di un pesante leak, costringendo Rockstar Games a modificare i suoi piani e pubblicarlo prima del previsto.

Un'operazione che, se non fosse stato per la pronta risposta del team di sviluppo, avrebbe potuto causare guai seri a livello di visibilità: il sequel di GTA V (che trovate su Amazon) è infatti già diventato il videogioco più atteso del momento, in grado di battere ogni record con un solo trailer.

Nonostante tutto, molti componenti di Rockstar Games sono comunque rimasti con l'amaro in bocca: gli sviluppatori non hanno affatto nascosto sui social media quanto fossero rimasti infastiditi dagli ennesimi leak subiti.

Ma da un livello strettamente aziendale, non si può davvero dire che i leak abbiano avuto qualche effetto, almeno secondo il pensiero di Strauss Zelnick, CEO di Take Two: in un'intervista rilasciata a IGN US dopo la consueta earnings call aziendale, il publisher sostiene che il tutto si sia concluso per il meglio, anche se con un inevitabile pizzico di delusione.

«Per quanto riguarda il leak, è sempre una delusione per il team, ma alla fine non credo ci abbia fatto alcun danno».

Considerando gli incredibili record di visualizzazione ottenuti dal trailer a partire dalle prime 24 ore, e che non sembrano avere alcuna intenzione di fermarsi, è difficile dare torto a Strauss Zelnick: GTA 6 è sulla bocca di tutti con un unico filmato, nonostante abbia subito diversi leak nel corso degli ultimi mesi.

Il CEO di Take Two ha infatti commentato quanto sia stato gratificante «aver rotto internet» con il trailer di annuncio, lasciando presagire che questi record potrebbero essere ulteriormente superati solo da GTA 6 stesso.

Il successo ottenuto dall'annuncio del sesto capitolo di Grand Theft Auto potrebbe comprensibilmente spaventare qualunque sviluppatore o publisher, ma Ubisoft si è detta fiduciosa proprio per via dell'importanza di GTA 6.