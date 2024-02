GTA 6 non spaventa Ubisoft, ma c'è un perché

Ubisoft non teme il lancio di GTA 6 nel 2025, nonostante il gioco sarà un big assoluto verso cui tutti dovranno confrontarsi.

Del resto, parliamo del sequel di GTA V (che trovate su Amazon), un altro gioco che non ha certo bisogno di presentazioni.

Basti pensare inoltre che solo il Trailer 1 di GTA 6 ha ottenuto un record assoluto su YouTube, che poco non è.

Ora, come riportato anche da GameSpot, l'amministratore delegato Yves Guillemot ha dichiarato che quando esce un gioco delle dimensioni e della portata di GTA, può contribuire a riportare le persone a giocare.

E più persone che spendono nel mercato dei videogiochi significa più soldi spesi non solo per GTA 6, ma anche per altri giochi.

«In passato abbiamo visto che ogni volta che c'è un'uscita importante come quella di GTA, ci sono sempre più persone che tornano nel settore e questo aiuta anche gli altri giochi a vendere», ha dichiarato Guillemot durante l'ultimo briefing sui guadagni di Ubisoft.

Il CEO ha anche reso noto che Ubisoft non è a conoscenza della data di uscita di GTA 6 nel 2025, ma ha suggerito che probabilmente sarà più vicina al FY26 (1 aprile 2025 - 31 marzo 2026) che al FY 2024 (1 aprile 2024 - 31 marzo 2025).

In generale, Guillemot ha affermato che l'uscita di un grande gioco come GTA 6 è effettivamente positiva per il mercato, sottolineando che Ubisoft ha registrato ottimi risultati in termini di utili in occasione del lancio di GTA V, nel 2013.

GTA 6 è stato annunciato ufficialmente nel dicembre 2023 con un primo trailer che ha confermato il ritorno della serie a Vice City per il nuovo capitolo. Il gioco arriverà nel 2025, su console e successivamente anche su PC.

Per quanto riguarda Ubisoft, la società ha in programma una grande uscita quest'anno con Star Wars Outlaws. Si tratta di un gioco open-world realizzato da Massive, il team dietro la serie The Division.