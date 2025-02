Borderlands 4 porta il caos (e la data di uscita) allo State of Play

Durante l'ultimo State of Play è stato presentato un nuovo trailer di Borderlands 4, il prossimo capitolo della celebre saga sviluppata da Gearbox Software.

Il gioco è atteso per il 23 settembre 2025 e il trailer ha offerto ai fan un'anteprima del gameplay, mostrando nuove ambientazioni, personaggi inediti e l'azione frenetica tipica della serie (il 3 lo trovate su Amazon).

Secondo quanto riferito dagli sviluppatori, Borderlands 4 non sarà un open world nel senso tradizionale, ma offrirà un mondo di gioco più dinamico e una maggiore libertà di esplorazione rispetto ai capitoli precedenti (oltre a tanta azione).

Il video mostrato durante l'evento ha dato una prima, solida idea di quello che possiamo aspettarci da Borderlands 4. L’anima della serie è sempre la stessa: un FPS caotico, sopra le righe e ironico, dove le esplosioni non sono mai abbastanza e dove il loot è una religione. Ma rispetto al passato, ci sono alcuni cambiamenti importanti.

«Ora è il 2025: ogni giorno siamo più vicini al lancio di Borderlands 4!» portando sul palco virtuale di State of Play un nuovo trailer dedicato al gioco, che trovate poco sopra.

A livello di gameplay, pare che Gearbox abbia voluto potenziare la libertà di esplorazione, rendendo il mondo di gioco più dinamico rispetto ai capitoli precedenti.

Anche se - come detto sopra - Borderlands 4 non sarà un open world classico, il passaggio tra le varie zone sarà pare più fluido e meno segmentato.

Per ora, Gearbox non ha svelato troppi dettagli sulla trama, ma possiamo ipotizzare che il gioco sarà ambientato nuovamente su Pandora e nei suoi dintorni.

Dal video emergono nuove ambientazioni, tra cui città neon ultra-moderne e lande desolate, suggerendo che il gioco potrebbe espandere il suo raggio d’azione ben oltre i confini del pianeta.

Per quanto riguarda l’eventuale presenza su Game Pass o PlayStation Plus, nulla è stato confermato, ma visto il successo del terzo capitolo, non sarebbe assurdo aspettarsi accordi per il lancio sulle principali piattaforme di abbonamento.

Nel frattempo, scoprire tutti gli annunci dello State of Play di stasera cliccando a questo indirizzo.