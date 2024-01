Il "Joker della Florida" incalza Rockstar: ora vuole lavorare a GTA 6

Lawrence Sullivan, ormai conosciuto come il "Joker della Florida", è un personaggio reale della cronaca statunitense che è stato citato all'interno di GTA 6, visto che nel trailer appare un personaggio chiaramente ispirato al suo caso.

La vicenda vi sarà ormai nota: il primo trailer del sequel di Grand Theft Auto V (che trovate invece su Amazon) ha preso in giro tantissime delle vicende più note accadute in Florida negli ultimi anni, incluso anche l'arresto del "Joker" con la relativa foto segnaletica.

Da questa cosa è nata un'escalation di minacce da parte di Sullivan, che è arrivato a chiedere 10 milioni di dollari a Rockstar Games come risarcimento per i danni all'immagine (...).

Non avendo ricevuto risposta, il Joker della Florida ha continuato ad incalzare nelle settimane successive con diverse richieste, anche se le ultime sue mosse gli si sono ritorte contro visto che ha cambiato look ed è finito per somigliare davvero alla sua controparte in GTA 6.

Ora Lawrence Sullivan se n'è inventata un'altra delle sue, chiedendo a Rockstar Games di lavorare allo sviluppo del gioco.

Come riporta PC Gamer, infatti, il Joker della Florida vuole doppiare la sua controparte nel gioco.

In un video pubblicato su TikTok, Sullivan dice a Rockstar e Take-Two che avranno "un mese in più" per rispondere al suo ennesimo ultimatum.

«Dobbiamo parlare, non sto davvero cercando di denunciarvi tutti, quindi vi darò un mese in più», ha esordito Sullivan prima di comunicare la sua nuova richiesta.

Chiedendo altri milioni di dollari come risarcimento per un "patto di royalty" sulla sua immagine, Sullivan vuole far parte di GTA 6, chiedendo a Rockstar: «Permettimi di dare voce al personaggio, dammi più trama nel gioco... Facciamo sì che la storia accada, amico.»

Facendosi forza con il fatto di aver "fatto pubblicità al gioco" con la sua vicenda, Sullivan spera davvero che Rockstar lo possa ingaggiare per prestare la voce alla sua controparte:

«Avete tutti un mese per contattarmi, permettermi di dare voce a un personaggio, lanciarmi del pane, lavoriamo! GTA, dobbiamo parlare. Take-Two, dove sono i miei soldi? Andiamo!»

Vedremo se Rockstar potrà cogliere questa occasione per creare un ulteriore caso, mentre ci sono ancora tanti dettagli da scoprire nel trailer in attesa di nuove informazioni reali su GTA 6.