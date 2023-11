Il GOTY è Alan Wake 2, il TIME non ha dubbi: Zelda fuori dal podio

La fine dell'anno è sempre un momento di bilanci, anche per l'industria videoludica e le riviste che si dedicano alla critica del nostro medium preferito. Ecco che così, in attesa dei The Game Awards della prossima settimana, stiamo assistendo alle prime premiazioni per i migliori giochi dell'anno, che mai come in questo 2023 sono estremamente combattute.

Tra The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Baldur's Gate III e Alan Wake 2 i candidati al premio di GOTY sono veramente agguerriti e immaginare il risultato finale nelle diverse classifiche, o nei voti espressi dalle giurie, è tutt'altro che banale.

Così, se ai Golden Joystick Awards era stato Baldur's Gate III a portare a casa l'alloro, mentre Alan Wake 2 si era accaparrato "solo" il premio della critica, per la celebre rivista TIME il miglior gioco dell'anno è Alan Wake 2. Le sorprese? Zelda: Tears of the Kingdom fuori dal podio (in favore di Marvel's Spider-Man 2), mentre Starfield conferma di non avere impressionato, non figurando nemmeno nella top 10, dove ci sono invece due remake.

Di seguito vi proponiamo la top 10 completa del TIME per i migliori giochi del 2023.

I migliori giochi del 2023 per il TIME

Alan Wake 2 Baldur's Gate III Marvel's Spider-Man 2 The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Resident Evil 4 Remake Dead Space Remake Super Mario Bros. Wonder Star Wars Jedi: Survivor Diablo IV Dredge

In merito alla vittoria di Alan Wake 2, il TIME ha spiegato che «Alan Wake 2 propone una narrativa complessa eppure appagante», sottolineando come si tratti di «un gioco che vale la pena rigiocare, per scoprire indizi aggiuntivi e collegamenti, ricordandosi però di rimanere alla luce».

Sul secondo posto di Baldur's Gate III, invece, leggiamo che «considerando la longevità del gioco, che va ben oltre le cento ore, c'è tantissimo da esplorare, sia da soli che con gli amici, il che rende Baldur's Gate III il regalo per videogiocatori che continua a dare qualcosa».

Sul terzo posto di Spider-Man 2, invece, la testata spiega che «sebbene possa essere un po' più corto dell'originale, le side-quest sono più significative e funzionano meglio nel contesto dei temi del gioco. [...] Ironicamente, Spider-Man 2 è un gioco che non vorresti finire. E, quando lo fai, ti rimane quello che è il miglior videogioco sui supereroi mai realizzato».

Vedremo quali saranno invece gli esiti dei The Game Awards – con SpazioGames che, come ogni anno dal 2020, fa parte della giuria in rappresentanza dell'Italia. Potete dare una ripassata a tutte le nomination nella nostra notizia, in attesa di scoprire chi la spunterà in questo anno così combattuto.