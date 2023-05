Il gioco più venduto su PS5 ad aprile è una "Forza"

È stato un mese di aprile 2023 piuttosto interessante, visto che fare la parte del leone è stato, ovviamente, Star Wars Jedi Survivor.

A confermare la vittoria del gioco (che trovate anche su Amazon) sono anche le classifiche di PlayStation Store diramate proprio oggi da Sony, tramite il PlayStation Blog ufficiale.

Come potete vedere, infatti, il titolo con protagonista Cal Kestis è risultato essere il più venduto in Europa sullo store per i giocatori di PS5.

Ma non solo, visto che il gioco targato EA e Respawn si è imposto in prima posizione anche nella classifica di USA e Canada, precedendo anche il sempre popolare Dead Island 2, che guadagna la seconda posizione anche nel Vecchio Continente.

Terzo posto per l'inossidabile e sempreverde GTA 5 in Europa, mentre per quanto riguarda il mercato americano la medaglia di bronzo va al titolo sportivo MLB The Show 23.

I più venduti su PS5 ad aprile (PS Store)

EUROPA

STAR WARS Jedi: Survivor Dead Island 2 Grand Theft Auto V FIFA 23 Call of Duty: Modern Warfare II NBA 2K23 Resident Evil 4 FAR CRY 6 DREDGE Cyberpunk 2077

USA/CANADA

STAR WARS Jedi: Survivor Dead Island 2 MLB The Show 23 Grand Theft Auto V NBA 2K23 Call of Duty: Modern Warfare II Resident Evil 4 EA SPORTS PGA TOUR FIFA 23 WWE 2K23

Da notare il crollo di Resident Evil 4 Remake, vincitore indiscusso dello scorso mese di marzo, ora fisso in settimana posizione sia in Europa che in America.

Se invece volete approfondire la conoscenza con Star Wars Jedi Survivor, non dovreste perdere la video recensione.

Infine, parlando sempre del mondo PlayStation, siamo da poco ufficialmente entrati nelle 24 ore finali della PlayStation Plus Collection: ecco tutti i 19 giochi gratis che non dovete lasciarvi scappare per nulla al mondo.