Il lancio di Final Fantasy XIV Dawntrail è stato un flop, a quanto pare

Dawntrail è l'ultima espansione di Final Fantasy XIV, arrivata con una certa sopresa dopo un cammino decisamente lungo per l'MMORPG, ma il lancio non è stato esattamente la celebrazione che Square Enix si aspettava.

Annunciata quasi un anno fa, Dawntrail ha il compito di dare al grande MMORPG di successo di Square Enix (lo trovate in edizione celebrativa su Amazon) un secondo finale per celebrare la community e il grande supporto avuto negli anni.

Tuttavia, come riporta PC Gamer, le prime ore dal lancio dell'espansione non stanno andando benissimo.

Lanciato nei server in accesso anticipato, Dawntrailer ha ricevuto al momento le famigerate recensioni tiepide su Steam. I fan sembrano non essere contenti della produzione, che alcuni definiscono anche un «disastro e uno spreco di potenziale».

Molti hanno anche lamentato una situazione poco appassionante per quanto riguarda la trama che, dopo l'espansione Endwalker che aveva alzato tantissimo la posta in gioco, non sembra essere troppo coerente con quanto visto fino a quel momento in Final Fantasy XIV.

Inoltre, come riporta Windows Central, la situazione sembra essere ancora più complicata su Xbox Series X|S, che deve sopportare anche dei problemi di natura tecnica.

Square Enix ha anche confermato questi problemi, che riguardano principalmente arresti anomali e blocchi del gioco durante la transizione da un luogo all'altro, come campi e città.

La prima soluzione sembra essere legata alla frammentazione della memoria della console, mentre Square Enix intende esaminare ulteriormente questo problema e implementare una patch per il client del gioco. Tuttavia, Naoki Yoshida ha affermato che questo processo potrebbe richiedere diversi giorni per essere completato.

Nel frattempo, lo sviluppatore suggerisce ai giocatori di giocare su server di dati mondiali con popolazioni di giocatori basse come Dynamis, Shadow o Oceania, poiché le possibilità di incontrare una frammentazione della memoria sono ridotte quando si gioca su server con meno giocatori.

Non un grande inizio per l'espansione, in particolare su Xbox visto che Final Fantasy XIV era atteso da tantissimo tempo.

I fan di Final Fantasy possono comunque essere contenti in ogni caso, perché c'è un anniversario importante e una grande sorpresa a corredo.