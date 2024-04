Il gioco che "fonde" Ori e Diablo mostra i requisiti

La nuova opera di Moon Studios, team già autore degli amati Ori and the Blind Forest e Ori and the Will of the Wisps, sta per vedere la luce. Parliamo di No Rest for the Wicked.

In maniera simile a Diablo (che trovate su Amazon) parliamo di un action RPG piuttosto cruento, come ce lo ha descritto il publisher Private Division, che vuole addirittura «reinventare il genere».

Già in occasione del reveal il gioco ci aveva colpito abbastanza, ma presto saremo in grado di provarlo con mano.

Ora, come riportato anche da DSO Gaming, è il momento di scoprire i requisiti minimi e raccomandati del titolo in questione.

No Rest for the Wicked Requisiti PC

Minimi

OS: Windows 10

Processor: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600

Memory: 16 GB RAM

Graphics: Nvidia GeForce GTX 970 / AMD Radeon RX Vega 56

Storage: 35 GB available space

Additional Notes: SSD Recommended – 1080p/30fps/Performance Settings

Raccomandati

OS: Windows 10 / Windows 11

Processor: Intel Core i5-12600K / AMD Ryzen 7 5800X3D

Memory: 16 GB RAM

Graphics: Nvidia GeForce RTX 3070Ti / AMD Radeon RX 6800 XT

Storage: 35 GB available space

Additional Notes: SSD Recommended – 1080p/60fps/Quality Settings

Per poterlo eseguire, i giocatori di PC avranno bisogno almeno di un Intel Core i5-8400 o AMD Ryzen 5 2600 con 16 GB di RAM e una Nvidia GeForce GTX 970 o AMD Radeon RX Vega 56. Il gioco richiede anche 35 GB di spazio libero su disco e gli sviluppatori suggeriscono di utilizzare un'unità SSD.

Moon Studios consiglia di utilizzare un Intel Core i5-12600K o un AMD Ryzen 7 5800X3D con 16 GB di RAM e una Nvidia GeForce RTX 3070Ti o una AMD Radeon RX 6800 XT.

La trama: è l'anno 841 e, dopo la morte di re Harol, è il presuntuoso e giovanissimo figlio Magnus a ereditarne la corona. Non all'altezza del suo nuovo incarico, Magnus non è l'unica sventura che capita agli abitanti del regno, che devono vedersela con il ritorno della Pestilenza – che non si vedeva da mille anni.

Una piaga che è un'occasione per Seline, la madrigale della chiesa, che pensa si tratti di un buon momento per dare prova della sua fedeltà al suo dio.

