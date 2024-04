Le Tartarughe Ninja avranno presto il loro Hades

Durante la giornata di oggi si è tenuto il nuovo Indie World di aprile, evento in cui Nintendo ha mostrato alcuni piccoli progetti in uscita prossimamente.

Nella mole di annunci - trovate qui il recap completo - c'è stata infatti occasione di scoprire qualche perla niente male.

Advertisement

Basti pensare al cosiddetto "rivale" di Stray, il gioco con protagonista un simpatico gattino.

Durante l'Indie World, però, c'è stato spazio anche per il ritorno delle leggendarie Tartarughe Ninja, in un gioco tutto nuovo a loro dedicato.

Stiamo parlando di Tartarughe Ninja: Il Destino di Splinter, un inedito roguelike in cui le quattro testuggini se la vedranno con portali che possono alterare la realtà, mentre cercano di ritrovare il maestro Splinter.

Ognuno dei protagonisti avrà la sua iconica arma, oltre al fatto che potremo migliorare ciascuna tartaruga per renderla sempre più potente, pronti ad affrontare i nemici che ci si pareranno dinanzi.

La descrizione ufficiale recita:

Quando Splinter viene rapito da Shredder, misteriosi portali appaiono contemporaneamente in tutta New York. Mentre April e Metalhead analizzano manufatti alla ricerca di indizi, le tartarughe combattono per salvare loro padre dalle grinfie del Clan del Piede. Tuttavia, mentre la banda si avvicina alla posizione ultraterrena di Splinter, una minaccia ancora più grande si nasconde nell’ombra…

La visuale isometrica, inedita per un gioco dedicato alle Ninja Turtles, non potrà non ricordare il classico Hades, cosa questa che è certamente un punto a favore di Tartarughe Ninja: Il Destino di Splinter.

Ma non solo: è stata anche confermata la possibilità di giocare online fino a tre giocatori, oltre ovviamente anche alla possibilità di affrontare l'intera avventura in solitaria. Insomma, il gioco

L'uscita di Tartarughe Ninja: Il Destino di Splinter è in ogni caso attesa per luglio 2024 su Nintendo Switch.

Parlando ancora di Nintendo, il sempre ricco servizio Switch Online ha da poco deciso di fare una gradita sorpresa a tutti i suoi fan, svelando ben 3 nuovi giochi gratis: ecco di quali titoli stiamo parlando.

Se invece nel frattempo volete supportare il nostro lavoro, potete acquistare su Amazon i vostri videogiochi Nintendo preferiti senza alcun costo aggiuntivo.