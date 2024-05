Assassin's Creed Shadows sarà il capitolo con più dettagli grafici di sempre, per Ubisoft

Assassin's Creed Shadows vuole stupire i giocatori non solo offrendo due personaggi estremamente diversi tra loro — anche se si sono rivelati divisivi per i motivi sbagliati — ma anche con una delle ambientazioni più affascinanti e richieste spesso dalla community, ovvero il Giappone Feudale.

Ubisoft è più che consapevole che per riuscire a rendere giustizia a queste ambientazioni ci vuole un notevole sforzo, ma stando alle prime dichiarazioni ufficiali pare che il mondo di gioco di Shadows (potete prenotarlo su Amazon) sarà qualcosa che i giocatori della serie non avranno mai visto prima d'ora.

In un'intervista rilasciata a Famitsu, tradotta da DualShockers, il producer Karl Onnee spiega che con le nuove tecnologie è stato possibile creare un Giappone meraviglioso con tantissimi dettagli grafici, dando agli sviluppatori lo giusto spazio per la creatività e riuscire a catturare i diversi elementi di luce.

«Adesso è possibile non solo esprimere le luci e le ombre, ma anche il dinamismo della natura in maggiore dettaglio. È naturale che la storia sia ambientata in Giappone, ma nessun altro capitolo della serie aveva dovuto gestire così tanti alberi o, in altre parole, così tanti dati.

Inoltre, a causa dei cambiamenti stagionali, avevamo bisogno di ancora più dati per gestire diverse cose in contemporanea e senza interruzioni. Le nostre ultime tecnologie ci permettono di realizzare la nostra visione e porta avanti le nostre ambizioni, per questo gioco e per Assassin's Creed».