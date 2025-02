Il Funko Pop! di Snake è qui, ed è BELLISSIMO! Preordinalo subito!

Non vedete l'ora che esca Metal Gear Solid Δ? Il 28 agosto è ancora lontano, ma ecco intanto un ottimo modo per ingannare l'attesa: il Funko Pop! di Snake è finalmente disponibile per il preorder, ed è bellissimo! Si tratta di una figura in vinile di alta qualità dedicata ai fan di Metal Gear Solid. Con un'altezza di circa 9,5 cm, questo oggetto da collezione è perfetto per abbellire la vostra scrivania o per essere esposto con orgoglio nel vostro setup da gaming, in attesa dell'uscita del gioco. Oggi potete preordinarlo a soli 16,00€, e ottenere finalmente uno splendido tributo alla saga che fa battere il cuore dei fan da tantissimi anni.

Funko Pop! di Naked Solid Snake, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Funko Pop! di Snake è la scelta perfetta per gli appassionati della saga di Metal Gear Solid, e in particolare per coloro che hanno trascorso ore insieme a Naked Solid Snake, esplorando gli intricati scenari di Metal Gear Solid 3. Questa figura in vinile da collezione è ideale non solo per i fan di lunga data, ma anche per chi ha appena scoperto l'universo di MSG con la Master Collection.

Per chi vuole ampliare la propria collezione di oggetti e gadget dedicati alla saga di Metal Gear, aggiungere Snake è un passo verso la creazione di un set completo che abbraccia l'iconica serie videoludica. Infine, affidarsi a Funko, con la sua reputazione di marchio di punta nella cultura pop, è una sicurezza in termini di qualità e soddisfazione per gli appassionati di tutto il mondo.

Preordinate ora il Funko Pop! di Snake al prezzo di 16€ e celebrate la vostra passione per la saga di Metal Gear!

