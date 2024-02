Il formato fisico è in crisi, ma in Giappone va ancora forte

Da tempo si parla della crescita sempre maggiore del mercato digitale, rispetto a quello fisico, sebbene le versioni retail sono dure a morire.

Se le console senza lettore ottico (trovate Xbox Series S in sconto su Amazon) saranno il futuro non lo sappiamo, ma a quanto pare c'è chi al formato fisico proprio non vuole dire di no.

Sì, il dominio delle vendite digitali su quelle fisiche per il mercato dei videogiochi è un dato di fatto, ma chi sperava di dire addio ai dischi dovrà ricredersi.

Come riportato anche da GamesIndustry.biz, infatti, secondo il rapporto annuale di Famitsu nel 2023 in Giappone sono stati spesi quasi 3 miliardi di dollari in giochi scatolati e hardware.

Le vendite totali di prodotti videoludici fisici sono state pari a 403,8 miliardi di yen (2,7 miliardi di dollari) dal 26 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 - un aumento del 7,8% rispetto ai 384,6 miliardi di yen (2,5 miliardi di dollari) del 2022.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è stato il gioco più venduto dell'anno, con 1,9 milioni di copie in versione fisica vendute dal suo debutto a maggio.

Super Mario Bros, Wonder si è piazzato al secondo posto con 1,5 milioni di copie vendute dalla sua uscita in ottobre.

Momotaro Dentetsu World: The Earth Spins With Hope ha registrato un'impennata nelle vendite a dicembre: il titolo Konami è infatti salito di due posizioni davanti a Mario Kart 8 Deluxe e Kirby's Return to Dream Land Deluxe.

Da notare che tutti i giochi della Top 10 erano per Switch e sette erano pubblicati da Nintendo (Pokémon Scarlatto & Violetto è pubblicato da The Pokémon Company in Giappone).

In termini di hardware, Nintendo Switch è stata ancora una volta la console più venduta in Giappone, con il modello Nintendo Switch OLED più popolare con 2,8 milioni di unità vendute.

PlayStation 5 è arrivata seconda con 2,5 milioni di unità vendute, seguita da Xbox Series X|S con 141.712 unità vendute.

