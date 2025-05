La Stagione 2 di The Last of Us si è ufficialmente conclusa con la puntata andata in onda durante lo scorso lunedì, ma la sensazione diffusa tra chi ha seguito la serie TV è un mix di frustrazione e confusione.

La scena in questione riprende infatti un momento chiave del videogioco originale di Naughty Dog (lo trovate in offerta su Amazon), quando ai giocatori viene mostrata una prospettiva diversa passando da Ellie a Abby.

L'esecuzione non sembra però essere stata ai livelli del videogioco, proprio perché a differenza del capolavoro di Naughty Dog gli spettatori sono costretti a dover attendere la produzione della Stagione 3, che dovrebbe uscire presumibilmente tra 2 anni.

Un tempo di attesa troppo lungo per quello che è stato un cliffhanger decisamente clamoroso per chi ha seguito solo la serie TV e che, per quanto previsto anche da chi conosce a memoria il videogioco, ha lasciato insoddisfatti anche diversi giocatori.

Dexerto ha infatti condiviso diversi post lasciati sui social, molti dei quali non hanno risparmiato critiche a HBO: tra un'interruzione giudicata troppo improvvisa e inadatta a un finale di stagione — soprattutto se paragonato a quello della prima season — ad alcune modifiche nei dialoghi, come la reazione finale di Ellie che secondo diversi telespettatori avrebbe solo rovinato quella che doveva essere una delle scene più importanti di tutto lo show.

E poco importa che resta comunque fedele a quello che resta un cliffhanger troppo improvviso per i tempi televisivi: considerando che oltre metà dei telespettatori ha scelto di non sintonizzarsi per il finale, la sensazione è che HBO dovrà lavorare duramente per riconquistare la fiducia dei fan.

Soprattutto considerando che sarà una stagione dedicata a Abby, con la serie TV che ha fatto poco e nulla fino a questo momento per farla piacere a chi conosce la saga solo con lo sceneggiato televisivo.

Va detto ovviamente che non ci sono solo negatività: la performance di Kaitlyn Dever è stata particolarmente apprezzata — nonostante un dialogo leggermente diverso — dando la sensazione di poter essere una Abby perfetta.

La produzione dovrà valutare le sue prossime mosse con attenzione, altrimenti anche la Stagione 4 potrebbe essere a rischio, dopo che sembrava praticamente certa.