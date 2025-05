The Last of Us avrà una Stagione 4: «Impossibile completarlo nella terza»

La Stagione 2 di The Last of Us sta procedendo decisamente più a rilento di quanto i fan del videogioco potessero immaginare, al punto che pare evidente a tutti che l'imminente finale lascerà la narrazione in sospeso, in vista della terza stagione già annunciata.

Tuttavia, proprio a causa dei ritmi particolarmente rallentati, erano iniziati a emergere molti dubbi anche sulla prossima stagione: la trama di The Last of Us Part 2 (lo trovate su Amazon) sta venendo spalmata con estrema cautela e attenzione, con diversi approfondimenti che, inevitabilmente, rendono necessario più tempo per arrivare alla conclusione della storia di Ellie e Abby.

HBO aveva già anticipato che molto probabilmente la serie sarebbe andata avanti per quattro stagioni, ma adesso è arrivata la conferma direttamente dallo sceneggiatore Craig Mazin che, come ammette in un'intervista a Collider, svela come proseguire la serie sia l'unico modo per concludere degnamente la storia:

«Di sicuro è impossibile completare questa narrazione nella terza stagione. Spero che ci guadagneremo abbastanza paga da tornare e finirla con una quarta stagione. È il risultato più probabile».

Considerando che era stata la stessa HBO a lanciare l'ipotesi di una nuova season pochi mesi prima, a questo punto sembra che manchi soltanto l'annuncio ufficiale per la Stagione 4 di The Last of Us.

Non è possibile darla ancora per certa senza il reveal vero e proprio di HBO, ma dovrebbe essere soltanto questione di tempo: The Last of Us è una delle maggiori serie di successo dello studio e il suo rinnovo appare praticamente scontato.

Personalmente ritengo anch'io che le 4 stagioni di The Last of Us fossero inevitabili, visto il modo in cui sta procedendo la serie, ma allo stesso tempo non posso fare a meno di pensare che la trama stia andando avanti troppo per le lunghe: speriamo che il livello qualitativo complessivo non ne risenta.

Se non altro, la lentezza della serie ci sta permettendo di scoprire dettagli unici sui protagonisti: proprio la scorsa puntata ci ha svelato le origini di Joel.