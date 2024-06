Il film di Until Dawn svela il suo cast: ecco i nomi coinvolti

I videogiochi che arrivano al cinema sono sempre di più e, in alcuni casi, ci sono adattamenti piuttosto singolari come quello di Until Dawn che già di suo è un videogioco dal taglio fortemente cinematografico.

L'annuncio dell'adattamento è arrivato all'inizio dell'anno, per la regia David F. Sandberg che ha diretto Lights Out e Annabelle Creation prima di dirigere i due film di Shazam!. Blair Butler (The Invitation) ha scritto la bozza originale della sceneggiatura, e Gary Dauberman (IT, Salem's Lot) sta ora lavorando allo script.

E ora, tramite Deadline, arriva anche la conferma dei primi nomi del cast che darà vita all'adattamento del titolo di Supermassive (che potete recuperare su Amazon).

Ella Rubin, Michael Cimino, Ji-young Yoo e Odessa A'zion saranno i protagonisti della pellicola, selezionati da Screen Gems e PlayStation Productions.

Rubin può attualmente essere visto recitare al fianco di Anne Hathaway nel film di Prime Video, The Idea Of You, che recentemente è diventato un successo per la piattaforma. Reciterà anche nel film di prossima uscita Adult Children con Thomas Sadoski, Betsy Brandt e Aya Cash, così come nel film vincitore della Palma d'Oro, Anora, e nel film Netflix Fear Street: Prom Queens.

Cimino è meglio conosciuto per il suo ruolo di Victor nella serie di Hulu, Love, Victor, apprezzata dai fan e acclamata dalla critica. Attualmente è impegnato nella produzione come protagonista nel film drammatico di Prime Video Motorheads e presto lo vedremo anche nel film di prossima uscita Girl Haunts Boy.

Yoo è stata recentemente nominata per un Gotham TV Award per le prestazioni eccezionali in una serie limitata per il suo lavoro sulla serie limitata in sei parti Expats di Prime Video. Nel 2023, Yoo ha recitato nel toccante dramma di formazione Smoking Tigers, presentato in anteprima mondiale al Tribeca Film Festival. La vedremo prossimamente nel film coinvolgente Freaky Tales insieme a Pedro Pascal e Jay Ellis.

Asad Qizilbash, responsabile delle produzioni PlayStatio e responsabile del prodotto per PlayStation Studios, Sony Interactive Entertainment, ha commentato:

«Noi di PlayStation Productions, cerchiamo sempre di trovare modi creativi e autentici per adattare i nostri amati giochi che piaceranno ai nostri fan. Oltre a Screen Gems, abbiamo messo insieme un fantastico cast di nuovi personaggi che si basa sul nostro già stellare team di registi e sulla loro visione dell’adattamento. Siamo entusiasti di rivelare presto di più sul film.»

Until Dawn è incentrato su un gruppo di otto adolescenti che decidono di trascorrere una notte di vacanza in una baita sulla fittizia Blackwood Mountain, esattamente un anno dopo la scomparsa di due ragazze, sorelle gemelle di un membro del loro gruppo. Poco dopo l'arrivo, la banda si ritrova sotto l'attacco di uno psicopatico e deve cercare di sopravvivere fino all'alba.

Per altro, il titolo è tornato in auge di recente perché stato finalmente mostrato il remake per PS5. O forse è meglio dire remastered, visto che anche i fan non sono convintissimi di cosa sia.